"Straszny film": kultowa parodia najlepszych filmów grozy

Pierwszy "Straszny film" po raz pierwszy został wyświetlony na ekranach kin w 2000 roku. Był parodią popularnych slasherów, w tym przede wszystkim "Krzyku" i "Koszmaru minionego lata". Za kamerą stanął Keenen Ivory Wayans. Scenariusz napisali między innymi Shawn i Marlon Wayans. Zagrali oni także jedne z głównych ról. Nad filmem pracowali również Jason Friedberg i Aaron Seltzer - w kolejnych latach królowie leniwych i nieśmiesznych parodii, jak "Poznaj moich Spartan" czy "Wampiry i świry".

"Wszystko zaczęło się gdy zdałem sobie sprawę z tego, że wiele z dzisiejszych horrorów i thrillerów, to jedynie aktualne wersje klasycznych obrazów z lat siedemdziesiątych, na których się wychowałem: 'Halloween', 'Piątek trzynastego', 'Koszmar z ulicy wiązów'. I choć historie pokazane są inaczej, pełno jest w nich tych samych śmiesznych momentów, których się spodziewamy - scen, które aż proszą się o to, by z nich kpić" - tłumaczył swój zamysł reżyser.

Wayansowie powrócili do serii w 2001 roku. Tym razem skupili się na filmach o nawiedzonych domach; w "Strasznym filmie 2" sparodiowali między innymi "Ducha", "Egzorcystę", "Nawiedzonego" i "Zemstę po latach". Bracia nie pracowali przy kolejnych trzech sequelach, za które odpowiadali David Zucker i Malcolm D. Lee. Ostatni film z serii ukazał się w 2013 roku. Wszystkie produkcje zarobiły około 900 milionów dolarów na całym świecie.

W kwietniu 2024 roku ogłoszono, że trwają prace nad "Strasznym filmem 6". Jest już pewne, że scenariusz znów napiszą bracia Wayans. Będzie to ich pierwszy wspólny projekt od 18 lat.

Od premiery pierwszej i zarazem najbardziej kultowej odsłony serii mija w tym roku 25 lat. Co dziś robią gwiazdy parodiowego hitu?

Anna Faris jako Cindy Campbell

Anna Faris wcielała się w główną bohaterkę filmu, Cindy Campbell. Kreację tę powtórzyła jeszcze trzykrotnie, ostatecznie żegnając się z serią dopiero przy okazji " Strasznego filmu 4 " (2006). Gwiazda niedawno przyznała, że mogłaby znów pojawić się w filmowym uniwersum "Strasznego filmu", lecz postawiła dwa warunki. Jednym z nich jest konieczność zatrudnienia Reginy Hall, która przed laty wcielała się w postać Brendy.

"Rozśmieszałyśmy się nawzajem przez cały dzień. Regina Hall byłaby moim warunkiem. I pieniądze. Ale przede wszystkim Regina!" - podkreśliła.

W ubiegłym roku Farris wystąpiła w filmie "Mój przyjaciel szpieg - Wieczne miasto". Wcześniej można było ją zobaczyć m.in. w takich tytułach, jak "Dyktator" czy "22 Jump Street".

Zdjęcie Anna Faris / AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS / East News

Jon Abrahams w roli Bobby'ego Prinze'a

Po sukcesie "Strasznego filmu" Jon Abrahams nie osiadł na laurach. W kolejnych latach mogliśmy oglądać go w produkcji "Poznaj mojego tatę", gdzie zagrał u boku Roberta de Niro i Bena Stillera. Aktor wystąpił także w filmie "Ciemna strona miasta" w reżyserii Martina Scorsese. W 2024 roku pojawił się w głośnym horrorze "Terrifier 3" Damiena Leone.

Zdjęcie Jon Abrahams / Paul Archuleta/Getty Images / Getty Images

Regina Hall zagrała Brendę Meeks

Już we wrześniu tego roku Regina Hall pojawi się na dużym ekranie za sprawą najnowszego dzieła Paula Thomasa Andersona - "Jedna bitwa po drugiej". Aktorka zagra u boku Leonardo DiCaprio oraz Seana Penna. W poprzednich latach zachwycała swoimi kreacjami w filmach "Zgon na pogrzebie" i "W nowym zwierciadle: Wakacje". Pojawiła się również w kilku głośnych serialach, jak "Law & Order: Los Angeles", "Dziewięcioro nieznajomych" czy "Czarny poniedziałek".

Zdjęcie Regina Hall / Gilbert Flores/Variety via Getty Images / Getty Images

Shawn Wayans zagrał Raya Wilkinsa

Shawn Wayans w ostatnich latach zrezygnował z występów przed kamerą na rzecz pisania scenariuszy i działalności producenckiej. Jego twórczość często opiera się na humorze i satyrze, co uczyniło go jednym z najbardziej rozpoznawalnych komików. Po premierze "Strasznego filmu" wystąpił w filmach "Agenci bardzo specjalni" (2004) oraz "Mały" (2006). Za ten ostatni otrzymał niechlubną Złotą Malinę dla najgorszego aktora, którą współdzielił z bratem Marlonem.

Zdjęcie Shawn Wayans, Marlon Wayans / Kevin Winter/Getty Images / Getty Images

Marlon Wayans jako Shorty Meeks

W odróżnieniu od Shawna Marlon Wayans nie przestał pojawiać się na ekranie. Odnosił sukcesy zarówno w produkcjach komediowych ("Norbit", "Dom bardzo nawiedzony", "Pięćdziesiąt twarzy Blacka") jak i w poważniejszych dziełach ("G.I. Joe: Czas Kobry", "Respekt - królowa soul", "Air"). W 2017 roku stworzył i wystąpił w sitcomie "Marlon", który emitowano przez dwa sezony. Wkrótce zobaczymy go w horrorze sportowym "Him" w reżyserii Justina Tippinga. Światowa premiera zapowiedziana jest na 19 września.

Shannon Elizabeth wcieliła się w Buffy Gilmore

Gwiazda "American Pie" i "Strasznego filmu", Shannon Elizabeth, w ostatnich latach nieco wycofała się z filmowej branży. Ostatnią produkcją z jej udziałem był film "Granica śmierci" z 2023 roku, który nie cieszył się zbytnią popularnością.

Aktorka obecnie koncentruje się na działalności założonej przez siebie Shannon Elizabeth Foundation, której celem jest ochrona dzikich gatunków zwierząt i zwiększanie świadomości społecznej poprzez specjalne programy i misje.

Zdjęcie Shannon Elizabeth / Christopher Polk/Variety via Getty Images / Getty Images

Lochlyn Munro jako Greg Phillippe

Lochlyn Munro wciąż prężnie rozwija karierę i ma na swoim koncie występy w ponad 180 produkcjach. Zaledwie rok po premierze "Strasznego filmu" wystąpił u boku Leslie Nielsena w "Kamuflażu". Mogliśmy zobaczyć go także w komedii "Mały", "Krainie jutra" czy "Predatorze". W latach 2017-2023 występował w serialu Netfliksa "Riverdale" i wcielał się w postać Hala Coopera.

Zdjęcie Lochlyn Munro / Emma McIntyre/Getty Images for MTV / Getty Images

