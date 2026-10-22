Scenariusz filmu "Ojcostwo" (2021) w reżyserii Paula Weitza powstał na podstawie wspomnień Matthew Logelina, opublikowanych pod tytułem "Dwa pocałunki: prawdziwa opowieść o miłości i stracie".

"Ojcostwo": ta historia wyciska łzy. Opowieść o miłości, rodzicielstwie i stracie

Znający się od dzieciństwa Liz (Deborah Ayorinde) i Matthew (Kevin Hart) Logelinowie z niecierpliwością czekają, aż na świat przyjdzie ich córeczka. Niestety, tuż po porodzie matka umiera. Owdowiały Matt, pomimo bólu, jest zdeterminowany, by stawić czoła trudom ojcostwa, choć teściowa, Marion (Alfre Woodard), ostrzega go, że nie uda mu się samemu odpowiednio wychować córki.

Pierwsze miesiące opieki nad maleńką Maddy są dla mężczyzny trudne. Boryka się z wieloma wątpliwościami i walczy ze zmęczeniem, ale z czasem nabiera doświadczenia. Mijają lata. Matt poznaje sympatyczną Lizzie (DeWanda Wise) i zaczyna się z nią spotykać. Wydaje się, że ułożą sobie razem życie. Wszystko jednak zmienia dzień, w którym Maddy (Melody Hurd) podczas zabawy rani się i trafia do szpitala. Mężczyzna nabiera przekonania, że przez nowy związek zaniedbał córkę, i zrywa z Lizzie. Wkrótce razem z dzieckiem wybiera się do jej dziadków. Dawny pokój mamy i opieka babci Marion powodują, że dziewczynka chce tam zostać. Matt wraca więc sam do domu, czując pustkę i żal, że zawiódł jako ojciec.

"Ojcostwo" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Ojcostwo" zostanie wyemitowany dziś, w czwartek 22 października o godz. 22:55 w Polsacie.

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