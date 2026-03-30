Jedna z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat już dziś pojawi się w ramówce Polsatu. Nowa wersja "Znachora", oparta na powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, zdobyła ogromną popularność i udowodniła, że klasyczne historie wciąż potrafią poruszać współczesnych widzów.

"Znachor": ta historia od lat porusza widzów

Głównym bohaterem jest profesor Rafał Wilczur (Leszek Lichota) - ceniony chirurg, którego życie nagle się rozpada. Po odejściu żony i utracie kontaktu z córką trafia na ulicę, gdzie zostaje brutalnie napadnięty i traci pamięć.

Przez lata żyje jako Antoni Kosiba, nieświadomy swojej przeszłości. Osiedla się na prowincji i zaczyna pomagać ludziom jako znachor, kierując się intuicją i niezwykłymi umiejętnościami medycznymi. Los jednak ponownie krzyżuje jego drogę z córką - choć się nie rozpoznają, ich historie znów się splatają.

Film wyreżyserował Michał Gazda, tworząc już trzecią ekranizację tej kultowej powieści (po wersjach z 1937 i 1981 roku). W obsadzie, obok Lichoty, pojawiają się m.in.: Maria Kowalska, Ignacy Liss, Anna Szymańczyk.

Produkcja zadebiutowała na platformie Netflix jesienią 2023 roku i szybko trafiła do czołówki najchętniej oglądanych filmów nieanglojęzycznych na świecie.

"Znachor" w telewizji. Kiedy oglądać?

Film "Znachor" już dziś, 30 marca o godz. 21:40 w Polsacie. To świetna propozycja na wieczór z polskim kinem - zarówno dla tych, którzy znają historię, jak i dla widzów odkrywających ją po raz pierwszy.