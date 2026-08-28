Ta historia przyprawia o dreszcze. Laureat Oscara musiał na planie walczyć o życie

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Wodny świat" to widowiskowy film science fiction rozgrywający się w postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie ziemię pokrył ocean. Główną rolę w jednej z najdroższych produkcji w historii kina odegrał Kevin Costner. Niewielu widzów zdaje sobie jednak sprawę, z iloma przeciwnościami aktor musiał mierzyć się na planie. Efekty będzie można zobaczyć w telewizji już dziś wieczorem.

Postać mężczyzny w postrzępionym, bezrękawnikowym stroju na tle stalowej konstrukcji i fragmentu statku.
"Wodny świat"materiały prasowe

"Wodny świat": widowisko, które od lat zapiera dech. O czym opowiada film?

Na bezkresnych wodach nieliczni ocaleni ludzie i mutanci walczą o przetrwanie, dryfując na sztucznych wyspach z odzyskanego złomu i wspominając opowieści o mitycznym Suchym Lądzie - miejscu, w istnienie którego prawie nikt już nie wierzy. Jego odnalezienie jest sensem życia samotnego Żeglarza (w tej roli laureat dwóch Oscarów - Kevin Costner), który pewnego dnia przybywa na jedną z wysp.

Kiedy osada zostaje zaatakowana przez Smokerów - oceanicznych piratów dowodzonych przez bezwzględnego Deacona (Dennis Hopper), Żeglarz ratuje z ich rąk małą Enolę (Tina Majorino) i jej przybraną matkę, Helen (Jeanne Tripplehorn). Razem uciekają jego trimaranem przed depczącymi im po piętach Smokerami, chcącymi porwać dziewczynkę, której tajemnicze tatuaże mają być wskazówkami prowadzącymi do Suchego Lądu.

"Wodny świat": dramatyczne kulisy powstania produkcji. Ten film wiele go kosztował

Kulisy powstawania "Wodnego świata" są niemal tak tragiczne, jak jego fabuła. Ambitne przedsięwzięcie okazało się ogromnym wyzwaniem dla Kevina Costnera.

Aktor był zaangażowany w projekt nie tylko jako gwiazda, ale także jako producent, a do tego wyłożył na film 22 mln dolarów z własnej kieszeni. Spędził na planie 157 dni, pracując sześć dni w tygodniu. Do tego dochodziła fizyczna uciążliwość roli, w której przez cały czas musiał zachować "mokry" wygląd, przez co przed niemal każdym ujęciem, dosłownie co kilka minut, wylewano na niego wiadro wody.

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Yola Czaderska-Hayek

Omal nie zginął, kiedy szkwał rozkołysał jego trimaran podczas gdy on był przywiązany do szczytu masztu. O śmierć otarły się też odtwórczynie ról Heleny i Enoli, kiedy tonący trimaran wciągnął je za sobą do wody. Plan nawiedzały huragany, które wstrzymywały zdjęcia i siały zniszczenia w niezwykle kosztownej scenografii.

Kłopoty Costnera z czasem tylko się piętrzyły: nieustanna batalia ze studiem o fundusze, zła prasa i konflikt z przyjacielem reżyserującym film, Kevinem Reynoldsem, który w efekcie ostatecznie się zwolnił przed ukończeniem filmu. Costner dokończył więc dzieło sam, przejmując obowiązki reżysera na etapie montażu i postprodukcji.

Film łącznie pochłonął budżet 231,6 mln dolarów, ustanawiając rekord, pobity dopiero 2 lata później przez "Titanica". Do dziś, uwzględniając inflację, "Wodny świat" zajmuje 4. miejsce na liście najdroższych filmów w historii światowego kina.

"Wodny świat" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

"Wodny świat" zostanie wyemitowany dziś, 28 sierpnia o godz. 22:05 w Czwórce.

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