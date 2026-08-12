Ta historia miłosna podbiła serca widzów. Polacy się dzisiaj nie oderwą

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych komedii romantycznych z początku lat 2000. Jego nietypowa fabuła sprawiła, że produkcja do dziś cieszy się popularnością wśród widzów. Już dziś w nocy Polacy będą mieli kolejną okazję zobaczyć film w telewizji.

Kadr z filmu '50 pierwszych randek': mężczyzna w pasiastiej koszuli obejmuje kobietę w różowej koszulce na zewnątrz.
"50 pierwszych randek"ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

"50 pierwszych randek" to jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych z Adamem Sandlerem i Drew Barrymore. Film opowiada historię nietypowej miłości, która każdego dnia musi zaczynać się od początku. Produkcja Petera Segala zachwyca nie tylko humorem, ale też hawajskim klimatem i wzruszającą historią dwojga ludzi, którzy zrobią wszystko, by być razem.

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Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

"50 pierwszych randek": kultowa komedia romantyczna

Henry Roth (Adam Sandler) wiedzie godne pozazdroszczenia życie. Jest weterynarzem, mieszkającym na Hawajach, który spędza miło czas w towarzystwie odpoczywających na wyspie kobiet i ani myśli o stałym związku. Jednak kiedy poznaje Lucy (Drew Barrymore), po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakochuje i porzuca życie playboya. Jest tylko jedna przeszkoda stojąca na drodze do pełnego szczęścia. Lucy cierpi na częste utraty pamięci i nie pamięta poprzednich dni.

Henry'emu pozostaje tylko jedno - postanawia spotykać się z Lucy codziennie, mając nadzieję, że pewnego dnia dziewczyna przypomni go sobie i odwzajemni jego uczucie.

W filmie występują również Rob Schneider, Sean Astin i Dan Aykroyd.

"50 pierwszych randek" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "50 pierwszych randek" zostanie dzisiaj, 12 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:05.

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