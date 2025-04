Jenna Ortega ma zaledwie 22 lata i już nie raz wykazała się ogromem talentu. W swojej działalności nie skupia się tylko na aktorstwie, jest przedsiębiorcza i ambitna. Poza występowaniem w filmach i serialach kocha pisanie. W 2021 roku ukazała się jej książka zatytułowana "It’s All Love", która opowiada m.in. o miłosnych wzlotach i upadkach pewnej latynoskiej dziewczyny. Niedawno założyła też własną firmę producencką. W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda zapowiedziała, że wkrótce zajmie się także reżyserowaniem.

Jenna Ortega marzy o wyreżyserowaniu filmu. Pracuje nad tym od 10 lat

Podczas rozmowy z "V Magazine" aktorka podzieliła się ambitnymi planami na własny film. Pomysł zrodził się około 10 lat temu, jednak potrzebowała czasu, by lepiej zrozumieć funkcjonowanie branży oraz podjąć konkretne kroki. Z dumą i podekscytowaniem zapowiedziała, że powoli nadchodzi ta wielka i znacząca w jej karierze chwila.

"Mam scenariusz, który chciałam zrealizować od prawie 10 lat. To dziwne, ponieważ jest to coś, o czym myślałam, gdy byłam młodsza i kiedy zaczynałam w tej dziedzinie, a dopiero teraz zaczynam podejmować kroki, aby to zrealizować. [...] Zaczynam układać puzzle w mojek głowie. Chyba potrzebowałam trochę czasu, aby zrozumieć kolejność działania" - mówiła Ortega.

"Hurry Up Tomorrow": nowy projekt Jenny Ortegi

Rok 2025 to dobry czas dla fanów Jenny Ortegi. Już 16 maja w kinach pojawi się thriller "Hurry Up Tomorrow", w którym aktorka wystąpi u boku Abela Tesfaye (The Weekend) oraz Barry'ego Keoghana. Wkrótce zobaczymy również drugą odsłonę hitu Netfliksa poświęconego przedstawicielce rodziny Addamsów -"Wednesday". Na ten moment nie podano jednak daty premiery.

