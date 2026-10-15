Szykuje się nowy familijny hit. W obsadzie największe polskie gwiazdy

Debiut Joanny Kulig

- Udział w filmie "Moja przyjaciółka krowa" to dla mnie wielkie przeżycie, bo po raz pierwszy występuję w filmie skierowanym do młodszego widza. Praca na planie z dzieciakami była wielką frajdą, ale i sporym wyzwaniem, aby dotrzymać kroku ich energii i spontaniczności. Mam nadzieję, że widzowie zakochają się w krowie i naszej opowieści. Ja sama nie mogę się już doczekać - mówi o swoim nowym zadaniu aktorskim Joanna Kulig, która wciela się w Martę - mamę głównego bohatera filmu.

Jest nim 10-letni Leon (Jan Kędracki), dla którego nagłe zderzenie z prawdą o idealizowanym ojcu staje się impulsem do ucieczki z domu. Na swojej drodze chłopiec spotyka niespodziewane towarzyszki: zbłąkaną krowę, która zbiegła z farmy okrutnego hodowcy, oraz pełną energii, ekscentryczną Edzię (Dorota Kolak). Całe trio rusza w pełną humoru i niebezpieczeństw podróż, podczas gdy zaniepokojona rodzina rozpaczliwie próbuje odnaleźć dziesięciolatka. Zobacz pierwszą zapowiedź filmu!, otwiera się w nowym oknie

Krowa na gigancie

- Historia krowy na gigancie stała się dla mnie pretekstem do opowiedzenia o innej ucieczce - chłopca przed sobą samym, ale i przed dorastaniem, które niesie ze sobą trudne wybory, popełnianie błędów i branie odpowiedzialności nie tylko za siebie. To wszystko jest łatwiejsze, jeśli obok są bliscy. I co z tego, że nie idealni? - tłumaczy scenarzystka filmu Agnieszka Dąbrowska.

Tytuł łączy okraszone szczyptą magii, wysokiej jakości kino przygodowe z uniwersalną opowieścią familijną. To historia o rodzinie, która po kryzysie zaufania musi nauczyć się rozmawiać ze sobą na nowo; o przyjaźni, która nie zna wieku ani gatunku; i o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę.

- To film na granicy opowieści realistycznej i magicznej. Myślę, że widzowie pokochają zarówno głównego bohatera, jak i główną bohaterkę - krowę. Ich niecodzienna przyjaźń niesie przesłanie mówiące o tym, że trzeba być otwartym i pozytywnie nastawionym do świata. A wtedy… wtedy mogą się nam przydarzyć rzeczy niezwykłe - zapowiada Dorota Kolak, która wciela się w rolę przebojowej seniorki Edzi.

Wyjątkowe wyzwanie

"Moja przyjaciółka krowa" jest dziełem ekipy stojącej za sukcesem serii "Za duży na bajki". Podobnie jak w przypadku uwielbianego tytułu, producentem filmu na podstawie scenariusza Agnieszki Dąbrowskiej jest Mikołaj Pokromski z Pokromski Studio, a za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus.

- "Krowa" była dla mnie wyjątkowym wyzwaniem reżyserskim, bo wymagała połączenia precyzyjnie zaplanowanych scen z nieprzewidywalnością pracy na planie. Największą sztuką było znalezienie równowagi między komedią, absurdem a prawdziwymi emocjami bohaterów, tak aby nawet najbardziej szalone sytuacje pozostały wiarygodne. To właśnie uwielbiam w kinie - kiedy z pozornie niemożliwych do pogodzenia elementów powstaje historia, która potrafi jednocześnie rozbawić, zaskoczyć i wzruszyć - zdradza reżyser.

Autorem zdjęć jest Jan Rus Słomiński, scenografię stworzyła Aleksandra Kierzkowska, charakteryzacją zajęli się Waldemar Pokromski i Beata Rółkowska, a kostiumy przygotowali Katarzyna Lewińska i Krzysztof Łoszewski. Za montaż odpowiada Marcin Komar Konarzewski, a za muzykę - Karim Martusewicz.

Profesjonalizm gwiazdy

W głównego bohatera wciela się debiutujący Jan Kędracki. Na ekranie towarzyszą mu takie gwiazdy, jak Joanna Kulig, Dorota Kolak, Grzegorz Małecki, Jacek Braciak i Rafał Zawierucha, a także początkujący Dawid i Wiktor Cieślak, Alicja Wójcik oraz… w pełni autentyczna krowa.

- Casting do roli "Rusałki" - krowiej bohaterki filmu, trwał wiele miesięcy, podobnie jak późniejsze przygotowanie zwierzęcia do pracy na planie. Sabena - bo tak nazywa się nasza "gwiazda" - zaskoczyła wszystkich swoim profesjonalizmem, inteligencją oraz wdziękiem, którym oczarowała całą ekipę - wyjaśnia producent filmu Mikołaj Pokromski.

Premiera "Mojej przyjaciółki krowy" została zaplanowana na marzec 2027 roku.