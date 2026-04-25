Południowokoreański reżyser Park Chan-wook będzie pełnił w tym roku funkcję przewodniczącego jury na festiwalu w Cannes. Artysta od lat jest związany z wydarzeniem. Jego "Oldboy" otrzymał tam Grand Prix Festiwalu w 2004 roku. Z kolei "Pragnienie" wyróżniono Nagrodą Jury w 2009 roku, a "Podejrzaną" nagrodą za reżyserię. W 2016 roku w ramach Konkursu Głównego pokazywano jego "Służącą".

Podczas tegorocznych targów na festiwalu artysta wystawi również na sprzedaż swój najnowszy projekt, zatytułowany "The Brigands of Rattlecreek".

Podstawą nowego filmu Parka będzie oryginalny scenariusz napisany przez S. Craiga Zahlera ("Bone Tomahawk", "Blok 99"). Materiał, do którego w między czasie prawa nabywał Warner Bros. czy Amazon, od 20 lat czeka, by rzeczywiście przenieść go na ekran. Dotychczas nie udało się tego zrobić ze względu na "wyjątkową brutalność" opisanej historii.

Film opowie o szeryfie i lekarzu, którzy pragną zemścić się na grupie bandytów, wykorzystujących ulewę i burzę, by okradać i terroryzować mieszkańców małego miasteczka. Fabuła porusza tematy kluczowe dla twórczości Parka, takie jak zemsta, kara, konsekwencje przemocy oraz siła pamięci i rodziny. Tym razem jednak historię osadzono w realiach Dzikiego Zachodu.

Choć już sam opis wydaje się być interesujący, uwagę przykuwa zaskakujący dobór obsady. W produkcji bowiem mamy zobaczyć laureata Oscara Matthew McConaugheya ("Interstellar"), nominowanego do Oscara Austina Butlera ("Diuna: Część druga"), czterokrotnie nominowanego do nagrody Emmy Pedro Pascala ("The Last of Us") czy gwiazdę chińskiego kina Tanga Weia ("Podejrzana").

