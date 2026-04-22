Seria "Teksańska masakra piłą mechaniczną" została zapoczątkowana w 1974 roku za sprawą niskobudżetowej produkcji Tobe'ego Hoopera. Nakręcony za skromne 140 tysięcy dolarów film stał się jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych slasherów w historii kina. Fabuła skupiała się na grupie znajomych, która przemierzając Teksas, trafia do starego domu na pustkowiu. Wkrótce poznają jego piekielnych lokatorów na czele z przerażającym Leatherface'em - "maskotką" cyklu.

Seria doczekała się ośmiu kolejnych kinowych odsłon. Ostatnia z nich, będąca kontynuacją filmu Hoopera, ukazała się w 2022 roku na platformie streamingowej Netflix.

"Teksańska masakra piłą mechaniczną": powrót kultowego horroru dzięki studiu A24

Studio A24, które już nieraz udowodniło, że potrafi wprowadzić na ekran oryginalne historie, tchnie nowe życie w kultową serię grozy. Z najnowszych doniesień wynika, że za kamerą stanie młody twórca - Curry Baker. Studio planuje także powierzyć mu funkcję scenarzysty. Magazyn "Variety" dowiedział się, że projekt określany przez osoby z branży jako "nowa wersja" klasycznego horroru z 1974 roku.

Baker zasłynął dzięki zrealizowanemu za 800 dolarów horrorowi "Milk & Serial", który w 2024 roku pojawił się na YouTube. Jego kolejne dzieło, "Obsesja", miało światową premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto i zostało tam kupione przez studio Focus Features. Film trafi także do polskich kin już 15 maja.

Warto wspomnieć, że równolegle do nowej wersji powstaje także osadzony w mrocznym uniwersum serial. Za produkcję odpowiadają m.in. Glen Powell i Dan Cohen z Barnstorm.

