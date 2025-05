"Bond. James Bond." To jedno z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych przedstawień w historii kina. Od Seana Connery'ego po Daniela Craiga, każdy aktor wnoszący życie w Agenta 007 odciskał własne piętno na tej kultowej postaci, jednocześnie pielęgnując jej niezmienne atrybuty. Miliony widzów na całym świecie z zapartym tchem śledziły jego przygody. Dziś jednak fani zastanawiają się: co dalej z Jamesem Bondem? Jakie losy czekają tego niezrównanego szpiega w kolejnych filmach?

Po sprzedaży praw do franczyzy Amazonowi przyszłość agenta pozostaje niepewna. Jednak na horyzoncie pojawił się Alexander Skarsgård, proponując całkowicie nowego Bonda, pochodzącego... ze Szwecji.

Bezkrwawy Bond?

W niedawnym wywiadzie dla "The Times of London" Aleksander Skarsgård zdradził, że długo marzył o zostaniu tajnym agentem. Wyznał, że w wieku 19 lat nie wiedział, kim chce, być, więc wstąpił do armii. Karierę zaczynał z łatką "syna znanego ojca", ale Alexander Skarsgård szybko odnalazł swoje miejsce w kinie. Dzisiaj pochodzący ze Szwecji aktor jest już hollywoodzką gwiazdą.

Aktor, zapytany o to, jak wyobrażałaby sobie nowego agenta 007, wyjaśnił:



"Byłbym bardzo uprzejmym, dyplomatycznym Jamesem Bondem. Negocjowałbym, zamiast sięgać po przemoc. Byłoby wiele spotkań w gabinetach, gdzie ludzie próbowaliby zbudować konsensus, wszyscy by się bardzo stresowali, że może dojść do kłótni lub innych komplikacji".

Najnowszy film o Jamesie Bondzie, który ukazał się w 2021 roku, nosił tytuł "Nie czas umierać". Daniel Craig wcielił się w tę postać, a reżyserem był Cary Joji Fukunaga.



Alexander Skarsgård zagra teraz w "Murderbot" - serialu science fiction, który został zamówiony przez Apple TV+. Scenariusz produkcji "Murderbot" oparty został na bestsellerowym cyklu książek sci-fi "Pamiętniki Mordbota".

Jak donosi serwis "Deadline", bohaterem "Murderbot" będzie android (w tej właśnie roli Alexander Skarsgård), który zajmuje się ochroną wypraw ludzi na obce planety. W wyniku zhakowania swego oprogramowania, zyskuje on wolną wolę i przestaje być zadowolony ze swojej pracy. Android już nie chce służyć ludziom, wolałby... oglądać opery mydlane.