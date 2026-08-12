Szwedzka piękność w komedii romantycznej. Takiej roli dotąd się nie podjęła

Rebecca Ferguson i Greta Lee: wszystko zaczęło się od wywiadu

Wszystko zaczęło się od wywiadu, jakiego znana z m.in. takich filmów jak "Poprzednie życie" czy "Ostatni dom" Greta Lee udzieliła na łamach Interview Magazine. W rozmowie z Willem Dafoe, z którym ostatnio zagrała w produkcji "Late Fame", opowiedziała, że wkrótce leci do Londynu, gdzie rozpoczną się zdjęcia do jej nowego filmu.

"W sobotę wyjeżdżam do Londynu, żeby zrealizować pewien projekt. Trochę się tego boję" - mówiła Lee, a kiedy Dafoe dopytał o czym będzie opowiadał film, odparła: "To historia miłosna - tyle że między dwiema kobietami; nigdy wcześniej tego nie robiłam".

Dafoe nie poprzestał na tym i żartobliwie zapytał, jaki to będzie romans.

"Taki na całego"?

"Na całego, kochany. Już się rozciągam".

Rebecca Ferguson i Greta Lee w rolach głównych w komedii romantycznej?

Od wczoraj w sieci można zobaczyć materiały filmowe z planu, które nagrali obserwatorzy. Ferguson i Lee kręciły wspólne sceny na Horse Guards Parade, placu defilad w centralnym Londynie. Niektóre z nich zobaczycie tutaj.

Na podstawie tych informacji internauci spekulują, że to właśnie Ferguson i Lee są głównymi bohaterkami filmu i to właśnie ich bohaterki połączy romans.

Jak na razie nie wiadomo, jaki tytuł ma realizowany właśnie film, kto go reżyseruje, czy jakie studio za nim stoi. Poznanie tych sekretów wydaje się jednak kwestią czasu, biorąc pod uwagę, że media społecznościowe żyją tym tematem.

Rebecca Ferguson i Greta Lee znowu razem na ekranie

Rebecca Ferguson ma za sobą świetne kilkanaście miesięcy. Widzieliśmy ją pełnometrażowej kontynuacji "Peaky Blinders", w tym roku czeka nas premiera trzeciej części "Diuny", a obecnie emitowany jest trzeci sezon serialu "Silos".

Co ciekawe, niezatytułowana komedia romantyczna nie jest pierwszym wspólnym projektem Ferguson i Lee. Wcześniej spotkały się przy okazji filmu "Dom pełen dynamitu" Kathryn Bigelow. Naszą recenzję tej produkcji znajdziecie tu.

Greta Lee zachwyciła widzów w filmie "Poprzednie życie" (nasza recenzja tutaj). Za swoją kreację otrzymała nominację do Złotego Globu w kategorii najlepsza aktorka.

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