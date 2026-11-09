Nadal nie wiadomo, kto zagra nowego Jamesa Bonda. Wśród kandydatów wymienia się następujące nazwiska: Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor. Do tej trójki dołączyli ostatnio Robert Pattinson oraz Nicholas Hoult.

Ostateczne testy potencjalnych kandydatów do roli agenta 007 odbyły się pod koniec października w Londynie. Niepotwierdzone źródła mówią, że grupa liczyła nie więcej niż pięciu aktorów, a Turner i O'Connor byli wśród tych, którzy "przeszli dalej".

Za reżyserię nowego Bonda odpowiada Denis Villeneuve, a scenariusz napisał Steven Knight, twórca serialu "Peaky Blinders".

Bill Skarsgård o roli antagonisty w nowym Bondzie

Ostatnio o przyszłości filmów o Agencie 007 wypowiedział się szwedzki aktor Bill Skarsgård. W podcaście "Happy Sad Confused", prowadzonym przez Josha Horowitza, przyznał, że nie otrzymał propozycji zagrania przeciwnika Jamesa Bonda. "Nawet nie brano mnie pod uwagę" - zdradził.

Skarsgård wyjaśnił, że coraz bardziej selektywnie podchodzi do przyjmowania ról czarnych charakterów.

"Jeśli miałbym zagrać złoczyńcę, musiałoby to być coś, co wydaje mi się oryginalne, coś, czego wcześniej nie robiłem. Mam poczucie, że w pewnym sensie wyczerpałem już ten temat. Są jednak takie role antagonistów, które mogłyby być naprawdę interesujące na różne sposoby, pod warunkiem że byłaby to odpowiednia postać" - powiedział aktor.

Choć przyznał, że jest już nieco zmęczony wcielaniem się w czarne charaktery, wciąż chętnie zagrałby przeciwnika Jamesa Bonda.

"Tak! W końcu nie zadzwonili do mnie w sprawie Jamesa Bonda. Nie wiem, o co chodziło" - zażartował Skarsgård. "Może pomyśleli: 'Nie możemy obsadzić Szweda w tej roli'. Nawet nie brano mnie pod uwagę".