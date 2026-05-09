Szukasz dobrego filmu na wieczór? Dziś w telewizji oscarowa perełka

Paulina Gandor

Dziś mnóstwo Polaków zdecyduje się zarwać nockę. Na późne godziny wieczorne zaplanowano w telewizji emisję nagradzanego filmu, który w oryginalny sposób łączy dramat obyczajowy, komedię i romans. Świetny scenariusz, reżyseria Camerona Crowe'a oraz znakomita gra Toma Cruise'a i jego kolegów sprawiły, że produkcja zdobyła krytyków i publiczności.

Mężczyzna w czarnym smokingu i białej koszuli z muszką, półzbliżenie, ciemne rozmyte tło.
Tom CruiseKen GoffAKPA

"Jerry Maguire": wciągająca opowieść z Tomem Cruisem. O czym opowiada film?

Tytułowy bohater, czyli Jerry Maguire (Tom Cruise), jest odnoszącym sukcesy agentem sportowym, pracującym w dużej firmie. Kiedy zaczyna odczuwać moralne dylematy związane z bezdusznym traktowaniem sportowców, postanawia napisać manifest wzywający do większej etyki w branży. Jego przełożeni nie podzielają jednak tej wizji i zwalniają go z pracy.

Jerry postanawia rozpocząć działalność na własną rękę. Jednak niemal wszyscy jego klienci odwracają się od niego - z wyjątkiem ekscentrycznego futbolisty Roda Tidwella (Cuba Gooding Jr.) oraz sekretarki Dorothy Boyd (Renée Zellweger), która decyduje się opuścić firmę i mu pomóc.

Za reżyserię i scenariusz filmu "Jerry Maguire" z 1996 roku odpowiada Cameron Crowe. Cuba Goodinga Jr. został nagrodzony Oscarem za najlepszą rolę drugoplanową, a do Toma Cruise'a powędrował Złoty Glob za najlepszą rolę w filmie komediowym lub musicalu. Produkcja okazała się kinowym hitem - zarobiła ponad 270 milionów dolarów na całym świecie.

"Jerry Maguire": nagradzany hit dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Jerry Maguire" to produkcja, dla której warto położyć się później spać. Film zostanie wyemitowany 9 maja o godzinie 23:25 w Super Polsacie.

