Szturmem podbił kina. Teraz zrobi furorę na streamingu. Gdzie oglądać?

"Minecraft: Film" już na streamingu! Gdzie obejrzeć?

4 kwietnia w polskich kinach zadebiutował głośny film oparty na popularnej grze wideo. "Minecraft: Film" przyciągnął do kin tłumy widzów w każdym wieku, a w samym dniu otwarcia na seans wybrało się w prawie milion osób. Był to zdecydowany rekord otwarcia, który wcześniej należał do "Kleru".

Reżyser Jared Hess przeniósł widzów do pełnej przygód wersji Minecraftowego uniwersum, gdzie czwórka przypadkowych bohaterów staje przed niecodziennym wyzwaniem - odnalezieniem wyjścia z przedziwnej krainy. Ich przewodnikiem w tej misji zostaje Steve - weteran życia w Nadziemiu, który doskonale zna zasady przetrwania. Z pomocą takich gwiazd jak Jason Momoa i Jack Black, film błyskawicznie podbił kina i zarobił dotychczas (w skali światowej) aż 845,1 mln dolarów.

Gdzie obejrzeć "Minecraft: Film"?

Już od 20 maja "Minecraft: Film" dostępny jest w ofercie wypożyczalni online. Gdzie obejrzeć produkcję, która porwała świat?

Film wyreżyserowany przez Jareda Hessa znajdziecie w wypożyczalniach Playera, Prime Video, Play Now, Rakuten TV, Canal+ Premiery oraz Megogo.

"Minecraft: Film" to idealny seans dla całej rodziny, który zapewni moc rozrywki dla widzów w każdym wieku. Koniecznie sprawdź zwiastun!

Wideo "Minecraft: Film" [trailer]