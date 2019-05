"Sztuka kochania": Pierwsza polska komedia erotyczna

"Jedynym niezawodnym lekarstwem wszelkich zaburzeń jest miłość" - mówi doktor Pasikonik. Dokładnie 30 lat temu, 22 maja 1989 roku, na ekranach polskich kin zadebiutowała erotyczna komedia Jacka Bromskiego "Sztuka kochania".

Ewa Sałacka w filmie "Sztuka kochania" (1989) /INPLUS / East News

Film Jacka Bromskiego "Sztuka kochania" (1989) powstawał w czasach, kiedy w Polsce obradował "okrągły stół", a publiczność i większość krytyków wciąż oczekiwała, że film będzie spełniał społeczną misję.

W takich okolicznościach reżyser głośnej w 1987 roku produkcji "Zabij mnie glino" postanowił nakręcić... erotyczną komedię.

"Powołany na krótko przed przełomem 1989 roku przez Juliusza Machulskiego i Jacka Bromskiego zespół filmowy Zebra jawnie stawiał na kino rozrywkowe, nobilitował gatunki kina popularnego, programowo pracując na to, by jego produkcja nie kojarzyła się ze społeczną misją kina" - czytamy na stronie Culture.pl.

"Nie udaję, że jestem mądrzejszy, niż mój film, nawet jeśli jestem" - tak mówił Jacek Bromski w 1989 roku w wywiadzie dla magazynu "Kino".

Głównym bohaterem komedii Jacka Bromskiego jest Olgierd Pasikonik (w tej roli Piotr Machalica), znany w całym kraju seksuolog i autor popularnej rubryki porad sercowych w poczytnym piśmie. Za jego poradą jedna z czytelniczek, Anna (Joanna Trzepiecińska) ucieka sprzed ołtarza. Teraz jej narzeczony żąda od Pasikonika wyjaśnień, a jego narzeczona niespodziewanie postanawia zostać... pomocą domową w domu seksuologa.

To nie koniec kłopotów Pasikonika. Jedną z wielbicielek znanego z telewizyjnych występów seksuologa jest Eliza (Ewa Ziętek). Próbując uwieść Pasikonika przekonuje się, że erotyczna sprawność doktora pozostawia wiele do życzenia. Przytłoczony kłopotami seksuolog udaje się po poradę do swego przyjaciela - psychoanalityka, dr Sapersteina (Jerzy Bończak). Recepta na jego problemy seksualne jest jedna: Pasikonik musi znaleźć dziewczynę, która nie interesuje się seksem.