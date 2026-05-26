Szokująca analiza współczesnych filmów. Dojrzałe kobiety znikają z ekranów?

Szokująca analiza filmów z lat 2023-2025

Dysproporcje w świecie filmu nie są niczym nowym, jednak najnowsze dane są naprawdę szokujące. Niedawna analiza najbardziej dochodowych brytyjskich filmów z ostatnich trzech lat ujawniła, że częściej w rolach głównych występują aktorzy o imieniu Chris lub gadające zwierzęta niż kobiety po 60. roku życia.

Center for Aging Better przeprowadziło badanie, które wykazało, że wśród 100 najlepiej zarabiających filmów w latach 2023, 2024 i 2025 sześć filmów przedstawiało osobę o imieniu Chris, a tylko pięć skupiało się na starszych kobietach. Z kolei kampania Age Without Limits pokazała, że filmy są również czterokrotnie bardziej skłonne do obsadzenia w roli głównej gadającego zwierzęcia niż aktorki po 60. roku życia!

"Kino musi nadrobić zaległości"

"Kobiety stanowią połowę populacji, a my się starzejemy. Gdzie podziały się historie o nas? Im jesteśmy starsze, tym jesteśmy ciekawsze. Chcę, żeby więcej filmów skupiało się na starzejących się kobietach; jesteśmy interesujące i dawno powinnyśmy znaleźć się w centrum uwagi. Starsze kobiety nie potrzebują pozwolenia, żeby zaistnieć na ekranie. Już istnieją na świecie; kino musi tylko nadrobić zaległości" - mówi aktorka Emma Thompson.

Pięć filmów z kobietami po 60. z ostatnich lat:

"Alleluja" (2023) z Jennifer Saunders,

"Moje wielkie greckie wesele 3" (2023) z Nią Vardalos,

"Book Club / Następny rozdział" (2023) z nieżyjącą już Diane Keaton,

"Substancja" (2024) z Demi Moore,

"Zakręcony piątek 2" (2025) z Jamie Lee Curtis.

