Szokująca analiza współczesnych filmów. Dojrzałe kobiety znikają z ekranów?

Kinga Szarlej

Oprac.: Kinga Szarlej

Analiza najnowszych brytyjskich hitów kinowych wykazała, że starsze kobiety są zaskakująco rzadko obsadzane w głównych rolach. W ciągu trzech ostatnich lat jedynie pięć spośród stu najbardziej dochodowych filmów przedstawiało kobiety po sześćdziesiątce jako centralne postacie, podczas gdy częściej pojawiali się aktorzy o imieniu Chris i... gadające zwierzęta.

Emma Thompson z siwymi włosami upiętymi do góry, brązową marynarką i złotą bluzką.
Emma ThompsonJames ManningEast News

Szokująca analiza filmów z lat 2023-2025

Dysproporcje w świecie filmu nie są niczym nowym, jednak najnowsze dane są naprawdę szokujące. Niedawna analiza najbardziej dochodowych brytyjskich filmów z ostatnich trzech lat ujawniła, że częściej w rolach głównych występują aktorzy o imieniu Chris lub gadające zwierzęta niż kobiety po 60. roku życia.

Center for Aging Better przeprowadziło badanie, które wykazało, że wśród 100 najlepiej zarabiających filmów w latach 2023, 2024 i 2025 sześć filmów przedstawiało osobę o imieniu Chris, a tylko pięć skupiało się na starszych kobietach. Z kolei kampania Age Without Limits pokazała, że filmy są również czterokrotnie bardziej skłonne do obsadzenia w roli głównej gadającego zwierzęcia niż aktorki po 60. roku życia!

"Kino musi nadrobić zaległości"

"Kobiety stanowią połowę populacji, a my się starzejemy. Gdzie podziały się historie o nas? Im jesteśmy starsze, tym jesteśmy ciekawsze. Chcę, żeby więcej filmów skupiało się na starzejących się kobietach; jesteśmy interesujące i dawno powinnyśmy znaleźć się w centrum uwagi. Starsze kobiety nie potrzebują pozwolenia, żeby zaistnieć na ekranie. Już istnieją na świecie; kino musi tylko nadrobić zaległości" - mówi aktorka Emma Thompson.

Pięć filmów z kobietami po 60. z ostatnich lat:

  • "Alleluja" (2023) z Jennifer Saunders,
  • "Moje wielkie greckie wesele 3" (2023) z Nią Vardalos,
  • "Book Club / Następny rozdział" (2023) z nieżyjącą już Diane Keaton,
  • "Substancja" (2024) z Demi Moore,
  • "Zakręcony piątek 2" (2025) z Jamie Lee Curtis.

Zobacz też: "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego przedpremierowo na ekranach krakowskich kin Agrafka i KIKA

Virginie Efira i Tao Okamoto: Nagrodzone w Cannes aktorki specjalnie dla Interii INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze