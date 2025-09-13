Szedł za Frodo, teraz poprowadzi amerykańskich aktorów

Wraz z Astinem wybrano nową skarbniczkę Gildii. Została nią aktorka Michelle Hurd, znana z filmów "Zagubione serca" i "Tylko nie ty" oraz seriali "Blindspot: Mapa zbrodni" i "Star Trek: Picard".

Astin otrzymał 79,25% głosów. Jego konkurenta, Chucka Slavina ("Jak ona to robi?"), poparło 20,75% głosujących. Hurd zdobyła 64,77% głosów. Przeciwko niej stanął Peter Antico ("Zabójcza broń 3", "Policja zastępcza"). Poparło go 35,23% głosujących. W wyborach wzięło udział około 17% ponad 117 tysięcy członków Gildii.

Poprzedniczką Astina była Fran Drescher, która pełniła funkcję przewodniczącej przez dwie kadencje. Przeprowadziła ona Gildię przez strajk aktorów w 2023 roku.

Sean Astin. Kariera nowego przewodniczącego Gildii Aktorów Filmowych

Urodzony w 1971 roku Astin ma na swoim koncie nominację do Oscara za krótkometrażowy film aktorski "Kangaroo Court". W historii kina zapisał się jako Sam Gamgee w trylogii "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Jest synem aktorów Johna Astina i Patty Duke, laureatki Oscara za drugoplanową rolę w "Cudotwórczyni". Jego matka była przewodniczącą Gildii w latach 1986-1989.