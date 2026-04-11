Marta Nieradkiewicz może pochwalić się wyjątkowo pokaźną filmografią. Urodziła się w 1983 roku w Łodzi i odkąd ukończyła studia na wydziale aktorskim, jej praca jest regularnie dostrzegana oraz doceniana. Za rolę w filmie "Płynące wieżowce" otrzymała nagrodę podczas 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2014 roku została wyróżniona Złotą Maską za kreację w spektaklu "Bracia i siostry" w reżyserii Mai Kleczewskiej, wystawianym przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W ostatnich latach pojawiła się w głośnych produkcjach: "Lęk", "Kobieta z..." oraz "Przepiękne!".

"halo tu polsat": Marta Nieradkiewicz szczerze o chorobie

Aktorka niedawno wzięła udział w programie Moniki Olejnik, w którym po raz pierwszy powiedziała o stanie zdrowia. Okazało się wówczas, że była w trakcie leczenia onkologicznego.

"Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok, bo myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą, że zdrowie mam jak dzwon" - mówiła.

W sobotni poranek aktorka gościła w programie "halo tu polsat". Podczas rozmowy z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wyjawiła, że zakończyła już terapię. Mimo to nadal próbuje poradzić sobie z intensywnymi emocjami i w pewnym sensie zrozumieć, jak doszło do tej sytuacji. Aktorka jest przekonana, że wyniesie z tego doświadczenia cenną lekcję.

"Jestem świeżo po zakończonej terapii, więc przyznam, że mam jeszcze taki bałagan w głowie na ten temat i sama jestem ciekawa, co przyniesie czas. I jakie wnioski z tego wyciągnę, bo na pewno jakieś wyciągnę. [...] Zdarzają się pytania: dlaczego ja, dlaczego mnie się to przytrafiło? Ale po prostu takie jest to nasze życie. Najważniejsze jest to, z czym zostajemy" - tłumaczyła.

Marta Nieradkiewicz o nowych wyzwaniach. Zobaczymy ją na Mastercard OFF Camera

Podczas wizyty w studiu śniadaniówki Polsatu aktorka opowiedziała o nowych wyzwaniach. Okazuje się, że będziemy mogli zobaczyć ją w zupełnie nowej roli. Aktorka pojawi się na krakowskim festiwalu Mastercard OFF Camera, gdzie poprowadzi spotkanie z wyjątkowymi kobietami.

"Spotkam się z trzema fantastycznymi kobietami: z Mają Ostaszewską, Agnieszką Smoczyńską i Lidią Popiel. Będziemy rozmawiać o tym, co to jest dojrzałość kobieca, jak się objawia i co dla nich znaczy. Wszystko na to wskazuje, a przede wszystkim kino pokazuje, że kobiety w pewnym wieku są spychane, wstawiane w jakiś nawias albo przypisywane są im bardzo konkretne role i zachowania, których, jak to się mówi, kobiecie w pewnym wieku nie przystają" - mówiła Nieradkiewicz.

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.

