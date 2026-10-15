Szczery do bólu. Ten film wzruszy i poruszy całe rodziny

Z punktu widzenia czworonoga

"Piesek" to familijna komedia przygodowa, która wzruszy i poruszy całe rodziny. Tajski film, za którego reżyserię odpowiadali: Chayanop Boonprakob, Baz Poonpiriya oraz Atta Hemwadee, jest przepiękną opowieścią o upływie czasu, powitaniach i pożegnaniach oraz psie, który pamięta wszystko. Historia opowiadana jest z punktu widzenia czworonoga, dzięki czemu widzowie przeżywają wydarzenia i przygody z perspektywy psa.

Przez dziesięć lat bezdomny pies wędruje przez życie, mając przy sobie jedynie czyste serce - serce, które prowadzi go przez niezwykłą podróż pełną miłości, lojalności i trwałej więzi między człowiekiem a psem. Więzi, która na zawsze pozostanie w naszych sercach. Jego historia dzieli się na trzy etapy. Ciche ciepło jego pierwszego opiekuna - japońskiego inżyniera branży motoryzacyjnej, zbliżającego się do emerytury. Pełne napięcia dni z drugą opiekunką - młodą imigrantką z Birmy, pracującą w schronisku dla psów. I wreszcie lekcje, których nieświadomie udziela ostatniemu opiekunowi - studentowi sztuki, być może po raz pierwszy odkrywającemu, czym naprawdę jest miłość.

"Piesek": Fabuła

Gohan, tytułowy psi bohater filmu, jest przedstawicielem tajskiej rasy bangkaew o charakterystycznej białej sierści i różowym nosie. Jako porzucony szczeniak błąka się przed sklepem, dopóki nie przygarnia go Hiro - zmuszony do przejścia na emeryturę japoński inżynier branży motoryzacyjnej. Ze względu na białą sierść nadaje mu imię Gohan oznaczające ryż. Planując powrót do Japonii w poszukiwaniu pracy, próbuje znaleźć psu nowy dom.

Po rozstaniu z Hiro Gohan trafia do schroniska, które zamiast opiekować się psami, próbuje zarabiać ich kosztem. Nawiązuje więź z Namchą - nielegalną imigrantką z Birmy. Pewnego dnia postanawia uwolnić psy ze schroniska. Zabiera Gohana, któremu nadaje imię Brownie, do Bangkoku, by znaleźć nową pracę i ukryć się przed byłym pracodawcą.

Po rozstaniu z Namchą Gohan trafia na stację kolejową niedaleko uniwersytetu i zaprzyjaźnia się z Jaidee, studentką sztuki. Jakiś czas później przygarnia go Pele, dawna miłość Jaidee, próbując w ten sposób się z nią pogodzić. Chłopak nadaje mu imię Hima, co w języku tajskim oznacza śnieg.

"Piesek" do kin w całej Polsce wejdzie już 30 października. Za jego dystrybucję odpowiada 9th Plan.

"Piesek" [trailer] materiały dystrybutora



