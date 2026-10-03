Szczere słowa gwiazdy. Bał się, że wyjdzie na "dziwaka" przed reżyserem

"Behemoth!" opowiada o uznanym wiolonczeliście Aleksie Serianie (Pedro Pascal), który wraca po latach do Los Angeles, by skomponować muzykę do filmu. Na miejscu konfrontuje się ze swoimi bliskimi i konsekwencjami dawnych decyzji.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Tony Gilroy, twórca "Michaela Claytona" oraz autor fabuły serialu "Andor". Według zapowiedzi jego najnowsza produkcja jest listem miłosnym do muzyki, filmu oraz osób, które je tworzą.

Poza Pascalem główne role zagrali Eva Victor, Olivia Wilde, Will Arnett i Hank Azaria. Muzyka jest wynikiem pracy aż dziewięciu kompozytorów, w tym Jamesa Newtona Howarda, Alana Silvestri, Henry'ego Jackmana i Michaela Giacchino. Każdy z nich odpowiadał za oprawę innego fragmentu filmu.

Pedro Pascal obawiał się pracy z Tonym Gilroyem

Podczas sesji Q&A po pokazie filmu Pascal przyznał, że obawiał się, iż nie dogada się z Gilroyem. "Stworzyłeś intrygę rodem z Jasona Bourne'a wokół czegoś, co jest intymne i uzdrawiające w taki tajemniczy sposób" - mówił aktor. "Nie sądziłem, że coś podobnego może wyjść od tak onieśmielającego intelektualisty. Myślałem, że będziesz raczej niemiły. I że weźmiesz mnie za dziwaka". "Jakoś się dogadaliśmy" - wtrącił Gilroy.

"Behemoth!" wejdzie do polskich kin 4 grudnia 2026 roku.