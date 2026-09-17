3 września 2026 roku policja poinformowała o śmierci Witolda Płóciennika. Uznany operator zaginął 29 sierpnia. W kolejnych dniach przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Miał 56 lat.

Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowano o szczegółach pogrzebu Płóciennika.

"Z wielkim żalem informujemy, że pogrzeb naszego ukochanego, Witolda Płóciennika, zmarłego dnia 29 sierpnia 2026 r. odbędzie w dniu 18 września 2026 r. o g. 11.00 w Kościele Rzymskokatolickim św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie - Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym" - czytamy na Facebooku.

"Uroczyste odprowadzenie rozpocznie się o g. 13.00 przy bramie Cmentarza Wojskowego na Powązkach od strony ulicy Powązkowskiej" - przekazano.

We wpisie zwrócono się z prośbą, aby zamiast kwiatów rozważyć wsparcie dla Fundacji ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Najważniejsze filmy i seriale Witolda Płóciennika

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Za swoją pracę został wyróżniony nagrodą za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Ikara. Legendę Mietka Kosza". Otrzymał także Złotą Żabą w Konkursie Filmów Polskich na Festiwalu Energa Camerimage za "Zieję". Pracował przy głośnych polskich produkcjach, takich jak "Cała zima bez ognia", "Wymyk", "Jak pies z kotem", "Mistrz", "Święto ognia" czy "Przepiękne!". Był także autorem zdjęć do seriali "Ultraviolet", "Kruk", "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Idź przodem, bracie" i "Minuta ciszy".

Płóciennika ostatni raz widziano 29 sierpnia. 31 sierpnia nie stawił się na planie zdjęciowym serialu Netfliksa. Akcja poszukiwawcza trwała przez kilka dni. 3 września poinformowano o odnalezieniu ciała operatora.

Z komunikatu rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z 3 września 2026 roku dowiedzieliśmy się, że data zgonu operatora "może odpowiadać dacie jego zaginięcia". Jako bezpośrednią przyczynę śmierci wskazano niewydolność oddechowo-krążeniową.