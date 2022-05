Ryan Gosling w filmie "Szary człowiek" zagrał rolę najlepszego najemnika CIA działającego pod pseudonimem Sierra Six. Kiedy odkrywa mroczne tajemnice agencji, za jego głowę wyznaczono nagrodę. Tym samym staje się celem najgroźniejszych na świecie zabójców i najemników.

"Szary człowiek": Ryan Gosling w najdroższej produkcji w historii Netfliksa

"Jego motywacje nie są związane z chęcią zarobku czy zemsty. On, jak każdy z nas, chce jedynie w spokoju posiedzieć na kanapie i pooglądać Netfliksa" - scharakteryzował swoją postać Gosling w wywiadzie dla magazynu "Empire". I dodał, że właśnie to skłoniło go do przyjęcia tej roli. Roli człowieka, który za wszelką cenę chce wieść normalne i spokojne życie.

"W prawie każdej scenie staraliśmy się, aby Six znajdował się w jakiejś niekorzystnej sytuacji. Chodziło o to, aby można było obserwować, w jaki sposób wykorzystuje wszystko, co tylko znajduje się w jego otoczeniu, aby zyskać przewagę. A tym, czego używa najczęściej, jest poczucie humoru. Dla niego jest to narzędzie umożliwiające mu przetrwanie. Potrafi zdystansować się od każdego zagrożenia, jeśli tylko znajdzie to, co jest zabawne w każdej, nawet najbardziej absurdalnej sytuacji" - mówi dalej Gosling.

Jak wszystkie wysokobudżetowe produkcje w ostatnich latach, również i "Szary człowiek" kręcony jest tak, by mogły powstać kolejne części. Gosling już zapowiada, że chętnie powróci do swojej roli w następnym filmie cyklu. "Świetnie kręciło mi się ten film. Z wielką chęcią zrobię to ponownie" - zapewnił aktor.

W filmie "Szary człowiek" Goslingowi partnerują m.in. Chris Evans , Rege-Jean Page oraz Ana de Armas .

Ryan Gosling nie tylko na ekranie 1 / 14 W filmie "Kocha, lubi, szanuje" Źródło: AFP udostępnij

