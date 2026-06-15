WFDiF partnerem Studia Munka SFP przy produkcji debiutów fabularnych

Studio Munka Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych nawiązały współpracę przy realizacji debiutów fabularnych powstających w ramach programu Sześćdziesiąt Minut. WFDiF wesprze produkcje Studia Munka zarówno finansowo, jak i poprzez udostępnienie zaplecza technicznego oraz usług produkcyjnych.

"Program Sześćdziesiąt Minut powstał po to, by utalentowani twórcy mogli możliwie szybko przejść od szkolnych etiud do profesjonalnej produkcji filmowej. Dzięki doświadczeniu, zapleczu technicznemu i produkcyjnemu WFDiF młodzi reżyserzy otrzymują jeszcze lepsze warunki do realizacji swoich pierwszych filmów. Cieszę się, że wspólnie możemy wspierać nowe głosy polskiego kina" - mówi Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny Studia Munka SFP.

"Wspólne działania ze Studiem Munka to dla Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych nie tylko wsparcie programu Sześćdziesiąt Minut, ale także możliwość współpracy przy interesujących debiutach wyłonionych przez Studio w procesie poszukiwania nowych talentów filmowych. Szczególnie cenne jest dla nas to, że młodzi twórcy już na początku swojej drogi zawodowej trafiają do Wytwórni, która może zapewnić im profesjonalne warunki pracy przy realizacji pierwszych filmów" - mówi Agnieszka Będkowska, dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych.

Agnieszka Będkowska, dyrektorka Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych i Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny Studia Munka SFP materiały prasowe

WFDiF i Studio Munka SFP: pierwsze wspólne produkcje

Współpraca już przynosi pierwsze efekty. WFDiF dołączyła do grona koproducentów dwóch realizowanych obecnie obrazów: "Fluidy" w reżyserii Marii Wider oraz "Nikt Cię tak nigdy" Jakuba Radeja. Oba tytuły znajdują się na etapie postprodukcji i trafią na ekrany jeszcze w tym roku.

Zdjęcia do "Fluidów" powstawały w ubiegłym roku na Mazurach. Scenariusz, napisany przez reżyserkę wspólnie z Aleksandrą Arent i Magdaleną Kućką, opowiada historię dwójki nastolatek, które spędzają wakacje z dawno niewidzianym ojcem.

Natomiast zrealizowane w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku "Nikt Cię tak nigdy" to rozgrywająca się na przestrzeni roku opowieść o złamanym sercu, depresji po rozstaniu i złości tak wielkiej, że pcha do skrzywdzenia osoby, którą niegdyś się kochało. Współautorką scenariusza jest dramatopisarka Karolina Szczypek.

Już latem we współpracy z WFDiF ruszą prace na planie dwóch kolejnych projektów.

"Echo" Iwo Kondefera opowie o nastolatce walczącej o uratowanie lokalnego lasu przez wycięciem. Scenariusz, napisany wspólnie z Anną Bielak, wpisuje się w spektrum zainteresowań reżysera, który na co dzień zajmuje się także edukacją kulturalną i ekologią. W 2025 roku na festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie uhonorowany został Jantarem za krótkometrażowy film fabularny "Dziś wszyscy się ukryjemy".

Natomiast "Kokon, dłoń i oko" Marcina Kluczykowskiego to historia młodej fizjoterapeutki, która nawiązuje niezwykłą wieź z bardzo wymagającym pacjentem, mającym poważne trudności w komunikowaniu się ze światem. Będzie to pełnometrażowy debiut reżysera, który pod skrzydłami Studia Munka zrealizował nagradzaną w Polsce i na świecie krótką fabułę "Gorzko".

Współpracę pomiędzy Studiem Munka Stowarzyszenia Filmowców Polskich a Wytwórnią Filmów Fabularnych i Dokumentalnych ogłoszono 11 czerwca 2026 roku w Mielnie, podczas 45. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".