Niedawno widzowie mieli okazję oglądać dziesięcioodcinkowy serial "The Curse", który zadebiutował na platformie SkyShowtime. Produkcja opowiada o nowożeńcach, Whitney i Asherze Siegel, którzy starają się przekonać mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa. Ich plany jednak komplikują się, gdy ekscentryczny producent Dougie dostrzega w ich historii materiał na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować kontrowersyjne decyzje, ich wpływ szybko odbija się na ich relacji.



Za sukcesem serialu stoi nie tylko intrygująca fabuła, ale także gwiazdorska obsada. W rolach głównych występują Emma Stone i Nathan Fielder, którzy swoimi umiejętnościami aktorskimi przyciągnęli szeroką publiczność i zyskali uznanie krytyków. Ta para spotka się teraz ponownie na planie nowej produkcji "Checkmate", gdzie Emma Stone będzie pełnić rolę producentki, a Nathan Fielder zajmie się reżyserią.

"Checkmate": Co wiemy o nadchodzącym filmie?

Według informacji podanych przez The Hollywood Reporter, studio A24 zdobyło prawa do ekranizacji nadchodzącej książki Bena Mezricha, "Checkmate" ("Szach mat"). Mezrich, autor bestsellerów takich jak "The Social Network" i "Inwestorzy amatorzy", opowie historię jednego z największych skandali w świecie szachów.

Film oparty będzie na wydarzeniach z 2022 roku, kiedy to podczas meczu szachowego między mistrzem świata Magnusem Carlsenem a Hansem Niemannem doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Po jednej z partii, którą wygrał Niemann, Carlsen wycofał się z turnieju, publikując na Twitterze enigmatyczne oświadczenie. Wielu odebrało to jako oskarżenie Niemanna o oszustwo. W kolejnym spotkaniu obu szachistów, tym razem online, Carlsen wycofał się po swoim pierwszym ruchu.

Prawa do tej historii były przedmiotem zażartej rywalizacji wśród największych studiów filmowych i serwisów streamingowych, ale to A24 złożyło najwyższą ofertę. Film wyreżyseruje Nathan Fielder, a Emma Stone, wraz ze swoim mężem Dave'em McCarym, będzie producentką.

Książka oraz film mają nie tylko opowiedzieć o rywalizacji Carlsena i Niemanna, ale także ukazać współczesny świat szachów, który stał się wielomiliardowym biznesem, przedstawiając "zderzenie tradycji z innowacją".

