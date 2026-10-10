Sydney Sweeney zagra Marilyn Monroe? Są spokrewnione

Nadchodzi biografia kontrowersyjnego reżysera

Jak donosi World of Reel, Barry Levinson stanie za kamerą filmu o jednym z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów w historii kina. Elia Kazan, bo to o nim opowie film "A Life", ma na swoim koncie prawdziwe hollywoodzkie klasyki, takie jak "Tramwaj zwany pożądaniem" czy "Na wschód od Edenu".

Mimo wielkiego dorobku artystycznego Kazan jest dziś postrzegany głównie przez pryzmat zeznania, jakie złożył w 1952 roku przed Komisją ds. Badania Działalności Antyamerykańskiej (HUAC). W okresie makkartyzmu w Stanach Zjednoczonych w obawie o własną karierę i wpisanie na czarną listę komunistów Kazan wymienił nazwiska ośmiu kolegów z Group Theatre, z którymi niegdyś współpracował w Komunistycznej Partii USA. Podczas gdy jego kolegów po fachu spotykały represje, Kazan mógł dalej bezpiecznie tworzyć kolejne filmy, w tym słynne "Na nabrzeżach" z 1954 roku.

Część środowiska artystycznego do dziś nie przebaczyła Kazanowi i była przeciwna przyznawaniu mu nagród za całokształt twórczości. Levinson pozostaje jednak wielkim fanem dorobku artystycznego Kazana i w oparciu o jego jego autobiografię wraz z Jiną Umakanthan napisał scenariusz nadchodzącego filmu.

Sydney Sweeney zagra Marilyn Monroe? To możliwe

Fabuła skupi się na dzieciństwie Kazana, greckiego imigranta, który po przejęciu rodzinnego biznesu sprzedaży dywanów postanowił spróbować swoich sił jako filmowiec, z czasem wspinając się na szczyt sławy w Hollywood lat 50. XX wieku. W filmie najprawdopodobniej zobaczymy Marlona Brando, Marilyn Monroe, Vivien Leigh czy Natalie Wood, z którymi pozostawał w bliskich relacjach.

Jak donosi portal Page Six, powołując się na anonimowe źródła, do roli seksbomby przełomu lat 50. i 60. typowana jest amerykańska gwiazda "Euforii" i "Pomocy domowej", Sydney Sweeney. Co ciekawe, jak podają zagraniczne media 29-latka ma być daleko spokrewniona z ikoną kina.

Levinson nie rozmawiał jeszcze z wnuczką reżysera, Zoe Kazan, której serialowa wersja "Na wschód od Edenu" jest obecnie jedną z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. Jest jednak chętny odbyć z nią rozmowę przed rozpoczęciem prac na planie zdjęciowym.

Ostatnim filmem Barry'ego Levinsona jest thriller gangsterski "The Alto Knights" z 2025 roku z Robertem De Niro w roli bossa włosko-amerykańskiej mafii. Na ten moment nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery filmowej biografii Kazana.