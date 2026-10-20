Święto Kina 24 i 25 października w całej Polsce. Sprawdź, co w repertuarze!

Święto Kina 24 i 25 października w całej Polsce

Święto Kina to ogólnopolska akcja, w której udział biorą wszystkie multipleksy oraz wybrane kina wielosalowe i studyjne w całej Polsce. Wydarzenie od lat popularyzuje kulturę chodzenia do kina, wspierając jednocześnie branżę kinową oraz kinematografię. Przypomina też, że film najlepiej smakuje na wielkim ekranie.

Wśród filmów na najbliższy weekend znalazły się m.in. produkcje prezentowane niedawno podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "Syrenka Picassa", otwiera się w nowym oknie z Andrzejem Sewerynem i Magdaleną Koleśnik oraz "Czas, który nie nadszedł", otwiera się w nowym oknie z Agatą Kuleszą i Dobromirem Dymeckim. Na widzów czeka również przedpremierowy pokaz "Naszej rewolucji", otwiera się w nowym oknie, (premiera 11 listopada), opowiadającej historię małżeństwa Kuroniów, z Magdaleną Popławską i Arkadiuszem Jakubikiem.

Wśród premier pojawi się "Inna mamusia", otwiera się w nowym oknie z Jessicą Chastain oraz "Klara i słońce", otwiera się w nowym oknie z Jenną Ortegą i Amy Adams oraz Runner. Natomiast na pokazach przedpremierowych nie zabraknie takich tytułów, jak "Clayface", otwiera się w nowym oknie, "Zobaczysz wszystko", otwiera się w nowym oknie oraz "Witajcie w Hope", otwiera się w nowym oknie z Michaelem Fassbenderem i Alicią Vikander.

Święto Kina to również propozycja dla całych rodzin. Na najmłodszych widzów czeka premierowa animacja "Supermocni", otwiera się w nowym oknie oraz filmy obecne już na dużym ekranie, w tym "Baranek Shaun i kudłata bestia", otwiera się w nowym oknie oraz "Vincent. Legenda oceanu", otwiera się w nowym oknie.

Z okazji Święta Kina przez dwa dni 24 i 25 października bilety na seanse będą w niezwykle atrakcyjnych cenach. Pełna lista kin oraz repertuar dostępne są na stronie Święta Kina.

Akcja organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, zrzeszające sieci Cinema City, Helios i Multikino, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Kina Polskie".