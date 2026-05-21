Świetne wieści dla fanów. "Rick i Morty" doczeka się filmowej wersji

Justyna Miś

Fani "Ricka i Morty'ego" mogą zacierać ręce. Z najnowszych doniesień wynika, że powstanie pełnometrażowa produkcja uwielbianej animacji dla dorosłych.

Nagradzany serial "Rick i Morty" doczeka się pełnometrażowego filmu. Portal Deadline dowiedział się, że Warner Bros. pracuje nad produkcją, a wieloletni współpracownik franczyzy Jacob Hair prowadzi rozmowy w sprawie objęcia funkcji reżysera.

Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Dan Harmon, który współtworzył serial razem z Justinem Roilandem, od kilku lat wspominał o planach stworzenia "totalnie kozackiego" pełnometrażowego odcinka.

"Rick i Morty" śledzi losy genialnego, choć pogrążonego w alkoholizmie naukowca Ricka Sancheza oraz jego neurotycznego wnuka Morty'ego Smitha. Bohaterowie balansują między pozornie zwyczajnym życiem na amerykańskich przedmieściach a szalonymi wyprawami przez nieskończone multiwersum.

Serial jest emitowany od 2013 roku, a Jacob Hair dołączył do jego ekipy w 2019 roku. Dziewiąty sezon zadebiutuje 25 maja na HBO Max.

