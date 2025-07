Karolina Gruszka to jedna z najpopularniejszych, najzdolniejszych i najsympatyczniejszych gwiazd polskiego kina. Wciąż ma aparycję młodej dziewczyny, na koncie role w takich filmach, jak "Przedwiośnie", "Kochankowie z Marony", "Pani z przedszkola", "Szczęście świata", "Za duży na bajki" , "Kajtek Czarodziej", "Wyrwa", a 13 lipca obchodzi 45. urodziny.

Poza znakomitymi rolami, ciekawość mediów wzbudza jej prywatne życie: małżeństwo z reżyserem Iwanem Wyrypajewem, który rosyjski paszport zamienił na polski, oraz ciężka choroba, do której przyznała się pod koniec 2021 roku. Co wiemy o tej pięknej aktorce?

Karolina Gruszka: jak zaczęła się jej kariera?

Karolina Gruszka urodziła się 13 lipca 1980 roku w Warszawie. Już jako dziecko uczęszczała na zajęcia do Teatru Muzycznego Pantera. To tam na jednej z prób zauważył ją Jacek Cygan i zaprosił do swojej "Dyskoteki Pana Dżeka". Miała 9 lat, gdy zadebiutowała w programie.

"Miałam 10 lat, kiedy dostrzegł mnie reżyser castingu i zaprosił do epizodu w filmie Krzysztofa Zanussiego 'Chopin na zamku'. Stamtąd trafiłam do 'Bożej podszewki'. Później była już szkoła teatralna" - opowiadała Gruszka w rozmowie z PAP.

Jej ekranowym debiutem była rola w serialu "Boża podszewka" (1997) w reżyserii Izabeli Cywińskiej . W tym samym roku wystąpiła również w miniserialach "Sława i chwała" oraz "Sposób na Alcybiadesa" . Następnie pojawiła się w filmach "Daleko od okna" (2000) Jana Jakuba Kolskiego i głośnym "Przedwiośniu" (2001) Filipa Bajona oraz w dwóch policyjnych serialach TVP: "Sfora" i "Oficer".

Głośno zrobiło się o niej w 2005 roku za sprawą występu w "Kochankach z Marony" Izabeli Cywińskiej. Za tę kreację Gruszka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"W życiu prywatnym mama i babcia to kobiety, które zawsze miały na mnie ogromny wpływ. Natomiast jeśli chodzi o życie zawodowe, to najważniejszą kobietą na mojej aktorskiej drodze była Izabella Cywińska, u której jako dziecko zagrałam w serialu 'Boża podszewka'. Pod jej reżyserską opieką zagrałam też moją pierwszą główną rolę filmową w 'Kochankach z Marony'. To ona pierwsza pokazała mi aktorstwo od najpiękniejszej strony. Nie mówiąc już o tym, że później była też świadkiem mojego zapoznania z mężem [znanym rosyjskim reżyserem Iwanem Wyrypajewem - red.], kiedy byłyśmy na festiwalu filmowym w Kijowie. Ma więc wkład zarówno w moje życie zawodowe, jak i prywatne. To niezwykle ważna kobieta w moim życiu" - wyznała Gruszka.

Karolina Gruszka: zakochała się w rosyjskim reżyserze

Swego obecnego męża Karolina Gruszka poznała na planie. Znany rosyjski reżyser Iwan Wyrypajew , zachwycony jej rolą w "Kochankach z Marony", obsadził polską aktorkę w głównej roli w swojej produkcji "Tlen" . Tak rozpoczęła się wieloletnia współpraca tej pary, która przeniosła się także na płaszczyznę prywatną.

Aktorka twierdzi, że ma wielkie szczęście, bo spotkała na swej drodze wspaniałego mężczyznę, który ją rozumie i wspiera.

"Wymarzyłam sobie takiego właśnie faceta - partnera, który jest moją miłością, moim przyjacielem i moją inspiracją" - powiedziała o nim na łamach "Vivy!". "W najważniejszych sprawach się zgadzamy i mamy wspólne wartości. (...) Świadomość tego, że mamy razem dziecko (córka Karoliny i Iwana, Magdalena, ma już 13 lat - przyp. red.) i zaplanowaliśmy wspólne życie, nie oznacza, że do siebie należymy. Dajemy sobie z Wanią dużo wolności" - wyznała aktorka w wywiadzie dla "Pani

O swoim ślubie Gruszka i Wyrypajew poinformowali dopiero dwa lata po uroczystości, w 2009 roku. Najpierw pobrali się w warszawskim urzędzie, a później w jednej z moskiewskich cerkwi. Początkowo para dzieliła swoje życie między Polską a Rosją, w 2016 roku zdecydowali jednak, że przeprowadzą się do Warszawy.

W maju 2022 roku reżyser został obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Wyznał, że po agresji Rosji na Ukrainę złożył wniosek o obywatelstwo do prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze przed rozpoczęciem wojny. "Żegnam się z moim rosyjskim obywatelstwem. Niestety, podobnie jak moi koledzy pisarze, naukowcy i po prostu ludzie posiadający serce (...) musiałem zrezygnować z tego obywatelstwa" - napisał Wyrypajew w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Karolina Gruszka i Iwan Wyrypajew w programie "halo tu polsat" / AKPA

Karolina Gruszka: Znane filmy, popularne seriale

Karolina Gruszka ma na swym koncie kilkadziesiąt ról filmowych i serialowych. Mogliśmy podziwiać ją m.in. w komediodramacie Marka Koterskiego "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", w głównej roli w komedii "Francuski numer" Roberta Wichrowskiego. Spróbowała swoich sił także w pracy z zagranicznymi twórcami za sprawą "Inland Empire" samego Davida Lyncha, a także "Rezolucji 819" Giacomo Battiato. Zagrała też w "Tricku" Jana Hryniaka , w dramacie Jacka Koprowicza "Mistyfikacja" , "Pani z przedszkola" Marcina Krzyształowicza i w "Szczęściu świata" .



W 2016 roku zagrała polską noblistkę, tytułową bohaterkę filmu "Maria Skłodowska-Curie" . "Zależało nam na tym, żeby zbliżyć się do Marii Curie na tyle, by stworzyć intymny portret kobiety, która nie była wyłącznie naukowcem, ale przede wszystkim odważnym człowiekiem z krwi i kości. Potrafiła kochać, była wolna, podążała za swoją pasją, nie podporządkowywała się konwenansom" - opowiadała przy okazji premiery aktorka.

W ostatnich latach Gruszka wystąpiła - głównie w drugoplanowych rolach - m.in. w filmach: " Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej " (2017), "Ach śpij kochanie" , "Żużel" (2020), "Miasto" (2020), "Śmierć Zygielbojma" (2021), "Za duży na bajki" (2022), "Detektyw Bruno" (2022), "Wyrwa" (2023), "Święto ognia" (2023) czy "Kajtek Czarodziej" (2023).

Jej najważniejsze role serialowe pochodzą z produkcji: "Dom pod Dwom Orłami", "Gra z cieniem", "Kod genetyczny", "Nieobecni 2" czy "Czas honoru".

Zdjęcie 13 lipca 2025 roku Karolina Gruszka obchodzi 45. urodziny / Marek Ulatowski / MWMedia

Karolina Gruszka jest poważnie chora

Karolina Gruszka rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Pod koniec 2021 roku postanowiła jednak zrobić wyjątek, by popularyzować wiedzę na temat schorzenia, na które cierpi. Aktorka brała udział w kampanii społecznej NEUROzmobilizowani.



"W 2017 roku zdiagnozowane zostało u mnie stwardnienie rozsiane" - wyznała artystka w programie "Dzień dobry TVN".

Aktorka podkreśliła, że zanim pojawiły się u niej jakiekolwiek objawy, wiedziała już sporo o tym schorzeniu. Dlatego, gdy wystąpiły pierwsze niepokojące sygnały, niezwłocznie udała się do neurologa. Pierwszy lek, jaki u niej zastosowano nie zadziałał, jednak druga terapia okazała się skuteczna.

Całkowicie zahamowała chorobę. Lek przyjmuję dwa razy w roku. Od lat funkcjonuję w 100 proc. normalnie. Tak naprawdę to zapominam o SM, nie myślę o sobie, jak o osobie chorej. Jestem tutaj, żeby wlać trochę optymizmu w SM. Normalne życie jest możliwe, pod warunkiem, że choroba zostanie wcześnie wykryta podkreśliła gwiazda na antenie TVN.

Karolina Gruszka: nowe role

Aktorka nie zwalnia tempa. Jesienią tego roku zobaczymy ją w dwóch wyczekiwanych produkcjach: nowym filmie Władysława Pasikowskiego "Zamach na papieża" i w superprodukcji Michała Kwiecińskiego "Chopin, Chopin!".

Trwają również prace nad trzecią częścią familijnej produkcji "Za duży na bajki".