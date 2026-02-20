"Powiedz mi, co czujesz": polski film świetnie przyjęty na festiwalu w Rotterdamie

Najnowszy film Łukasza Rondudy, autora nagrodzonych Złotymi Lwami "Wszystkich naszych strachów", znalazł się w konkursie Big Screen Competition 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie. Produkcja "Powiedz mi, co czujesz" zbiera bardzo dobre recenzje.

"Trafia w głąb serca. Czułe i finezyjne kino (…) Ciary na skórze po seansie. 8/10" - pisze Krzysztof Połaski, telemagazyn.pl.

"Przyjemnie się ogląda (…), wręcz feel-good movie. 8/10" - Adriana Prodeus, vogue.pl.

"Moja fiolka ze łzami po filmie byłaby całkiem pełna. Wspaniały duet. 8/10" - Łukasz Mańkowski, filmweb.pl.

"Nasycony emocjami, a zarazem kunsztownie zrealizowany dramat romantyczny, w którym katharsis i morał idą w parze" - czytamy w "Cineuropa".

"Przenikliwe spojrzenie na współczesne relacje i ukryte lęki" - dodaje "High on Films".

"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania" - mówi Łukasz Ronduda.

"Powiedz mi, co czujesz": historia miłości współczesnych, młodych Polaków

"Powiedz mi, co czujesz" to subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów. Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt SKUP ŁEZ, w którym płaci ludziom za ich… łzy. On - początkujący artysta - nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu.

W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Izabella Dudziak, Jan Sałasiński oraz Sebastian Dela.

Film jest inspirowany życiem i twórczością polskich artystów - Patryka Różyckiego, Karoliny Balcer, Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca, autorów projektu "Skup łez".

Film "Powiedz mi, co czujesz" trafi na ekrany polskich kin 18 września 2026 roku.