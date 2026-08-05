"Unshatter": we wrześniu do kin trafi film dokumentalny o Linkin Park

Film "Unshatter" to obraz wyreżyserowany przez jednego z członków Linkin Park, Josepha Hahna. Dokumentalna produkcja skupia się zarówno na błyskawicznej karierze zespołu, jak i jej historii po śmierci charyzmatycznego frontmana, Chestera Benningtona.

Zespół Linkin Park zrewolucjonizował scenę muzyczną w latach 2000., łącząc kontrastujące ze sobą gatunki muzyczne - od elektronicznej, przez rap po akcenty rockowe. Ich unikalne brzmienie opierało się na niezwykłym połączeniu drapieżnego wokalu Chestera Benningtona z rapowanymi partiami Mike'a Shinody.

Trwającą blisko dwie dekady passę zespołu przerwała gwałtowna śmierć wokalisty

Zespół Linkin Park nagrał tak kultowe dzisiaj płyty, jak "Hybrid Theory" (2000), "Meteora" (2003) czy "Minutes to Midnight" (2007). Wylansował wielkie przeboje, m.in. "Numb", "In the End", "Faint", "What I've Done" czy "Breaking the Habit". Trwającą blisko dwie dekady doskonałą passę zespołu przerwała gwałtowna śmierć jego wokalisty, który odebrał sobie życie w 2017 roku.

W tym właśnie momencie zaczyna się historia opowiedziana w filmie dokumentalnym Hahna. Obraz "Unshatter" ukazuje kulisy emocjonalnego powrotu zespołu po śmierci wokalisty, ich rozdarcie i potrzebę napisania kolejnego rozdziału. Ten rozpoczął się wraz z dołączeniem do formacji wokalistki Emily Armstrong i perkusisty Colina Brittaina oraz premierę płyty "From Zero" (2024).

Film będzie łączyć w sobie rzadkie materiały archiwalne, kulisy kameralnych sesji studyjnych, wywiady z muzykami, aż do występu formacji w Sao Paulo w Brazylii.

"Mam nadzieję, że wieloletni fani poznają fragmenty naszej podróży, których nigdy wcześniej nie widzieli. Chciałbym też, żeby osoby, które dopiero odkrywają naszą muzykę, wyszły z seansu z lepszym zrozumieniem tego, jak dotarliśmy do tego punktu" - powiedział w komunikacie prasowym Hahn.