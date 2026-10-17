Światowy hit pozwolił im nawiązać silniejszą relację. To nie przyjaźń, to braterstwo

Paul Wesley, aktor o polskich korzeniach, po raz pierwszy pojawił się w operze mydlanej "Inny świat". W jego filmografii znajdują się także takie tytuły jak "Siła spokoju", "Prawo i porządek" czy "Kryminalne zagadki Miami", "Poślubione armii", "24 godziny". Zagrał również w telewizyjnym dramacie HBO Agnieszki Holland "Strzał w serce" i serialowej antologii "Opowiedz mi bajkę". Od czterech sezonów gościnnie występuje w serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy", gdzie wciela się w Jamesa T. Kirka.

Ian Somerhalder jest znany fanom seriali "Zagubieni", "V-Wars", "Tajemnice Smallville". Obaj panowie to oczywiście odtwórcy ról braci Salvatore w kultowym serialu "Pamiętniki Wampirów". W kultowej młodzieżowej produkcji Wesley wcielił się w postać Stefana, Somerhalder - Damona. Seria przyniosła im nie tylko międzynarodową sławę, ale również przyjaźń na lata. Poznali się na planie tego serialu w 2009 roku.

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Paul Wesley i Ian Somerhalder: serial pozwolił im zbudować silniejszą relację

Jak wspominał w jednym z wywiadów Paul Wesley, ich przygoda z serialem i granie braci pomogło im zbudować silniejszą relację poza nim. "Spędziliśmy na planie osiem lat, więc widzowie często pytają 'nie mieliście już siebie dość'? Prawda jest taka, że staliśmy się prawdziwymi braćmi. Walczyliśmy jak bracia, śmialiśmy się jak bracia i stale wspieraliśmy się, by być lepszymi ludźmi".

"Ian i ja jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Pod tym względem jesteśmy jak ogień i woda. Działamy na zasadzie jin i jang. Świetnie sprawdziło się to w kontekście naszej ekranowej chemii oraz pozwoliło ukazać obu braci jako skrajne przeciwieństwa. Od samego początku czuliśmy, że będziemy ze sobą dobrze współpracować i że dzięki naszym odmiennym osobowościom stworzymy naprawdę świetny, dramatyczny serial telewizyjny" - opowiadał Paul Wesley w jednym z odcinków "Inside of You" Michaela Rosenbauma (to aktor znany z roli Lexa Luthora w serialu "Tajemnice Smallville").

Paul Wesley i Ian Somerhalder: trochę jak deszcz i słońce

Ich przeciwne charaktery okazały się kluczem do sukcesu ich wieloletniej przyjaźni.

"Ian jest wiecznym optymistą. Zawsze szczęśliwy, zawsze pozytywnie nastawiony" - mówił na łamach People Paul Wesley. "Ja podchodzę do wszystkiego: ojej, to źle się skończy. To na pewno źle się skończy". Jedno nie może istnieć bez drugiego. Trochę jak deszcz i słońce".

Ian Somerhalder z kolei dodaje: "To nie jest do końca przyjaźń, to bardziej braterstwo. Prawie jak związek małżeński. Tak długo razem pracowaliśmy".

Warto przypomnieć, że stworzyli razem markę whiskey Brother's Bond Bourbon. Nazwa jest nawiązaniem do "Pamiętników Wampirów". Panowie często spotykają się przy okazji różnych konwentów - i tych popkulturowych, i tych poświęconych samemu serialowi, który przyniósł im sławę.

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