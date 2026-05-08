"Mortal Kombat II"

Sequel adaptacji popularnej gry wideo z 2021 roku. Tym razem do obsady dołączył znany z "The Boys" Karl Urban. Jako Johnny Cage, przebrzmiały gwiazdor kina akcji, znajduje się w grupie ziemskich wojowników, biorących udział w międzywymiarowym turnieju sztuk walki. W kolejnych pojedynkach nikt nie bawi się w parowanie ciosów, a karą za przegraną często jest śmierć.

Reżyser Simon McQuoid powrócił za kamerę. Scenariusz napisał Jeremy Slater. Swoje role powtórzyli Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Ludi Lin (Liu Knag), Mehcad Brooks (Jax), Lewis Tan (Cole Young), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Bi Han/Noob Saibot) i Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi). W nowe postaci wcielili się Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Ana Thu Nguyen (Sindel), CJ Bloomfirld (Baraka) i Martyn Ford (Shao Khan). Z kolei Damon Herriman, który w pierwszej części podłożył głos pod Kabala, w kontynuacji zagrał czarnoksiężnika Quana Chi.

"Sprawiedliwość owiec"

George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją. Nie podejrzewa, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni.

Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo. Uważają też, że wiedzą, jak je rozwikłać zagadkę zbrodni. Tymczasem prowadzący śledztwo policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie zakończył pomyślnie żadnej sprawy. Owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same - nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.

"Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour"

"Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" to filmowy zapis koncertów zrealizowany w technologii 3D przez piosenkarkę oraz Jamesa Camerona, twórcę "Titanica" i serii "Avatar".

"Oglądając film, można odnieść wrażenie, że Cameron i Billie Eilish świetnie się uzupełniają i pracują tu na równych zasadach. Starszy reżyser najwyraźniej dostrzegł w artystce partnerkę. Nie tylko utalentowaną piosenkarkę i głos pokolenia, ale także kreatorkę widowiska" - pisał Kuba Armata w recenzji dla Interii.

"Niezwykły chłopak"

Po nagłej śmierci matki, dziewięcioletni Wolfgang (Jordi Catalán), wyjątkowo uzdolniony chłopiec z IQ 152 i cechami ze spektrum autyzmu, zostaje zmuszony do zamieszkania z ojcem, Carlesem (Miki Esparbé), którego nigdy wcześniej nie widział. Wolfgang, uporządkowany i dążący do doskonałości, nie potrafi znieść chaotycznego stylu życia rodziciela, którego uważa za prymitywa. Chłopiec marzy, by uciec do Paryża. Tam chce dostać się do prestiżowej Akademii Muzycznej Grimalda, jak kiedyś jego matka, a później zostać najlepszym pianistą na świecie.

Kiedy Carles odkrywa jego plan, musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu: zrealizować własne marzenie o karierze aktorskiej czy poświęcić się, by stać się ojcem, jakiego Wolfgang naprawdę potrzebuje.

"Layla"

Layla to uznana londyńska drag queen. Na scenie emanuje pewnością siebie, ale w głębi serca pragnie miłości. Podczas jednego z występów na korporacyjnym evencie Pride zwraca uwagę Maxa, młodego i czarującego pracownika firmy. Rodzi się między nimi fascynacja, lecz gdy Layla otwarcie walczy o prawo do bycia sobą, Max wciąż stara się ukryć swoją tożsamość przed całym światem.

"Miłość w czasach apokalipsy"

Film koncentruje się na postaci Adama (Patrick Hivon), właściciela hodowli psów, który pomimo wielkiego serca jest hipersensytywny i zmaga się z lękiem egzystencjalnym, w tym z tzw. eko-niepokojem. W celu poprawy zdrowia psychicznego i nastroju Adam zamawia lampę do luminoterapii.

Obsługa techniczna urządzenia staje się katalizatorem zmian. Adam poznaje Tinę (Piper Perabo), kobietę o "słonecznym" usposobieniu, której kojący głos łagodzi jego wszystkie zmartwienia. To nieoczekiwane telefoniczne spotkanie zmienia wszystko…

"Odrodzony jako galareta. Film: Łzy Morza Lazurowego"

Kinowy film oparty na serii light novel napisanych przez Fuse i ilustrowanego przez Mitz Vaha, która jest wydawana od 2014 roku. Głównym bohaterem jest 37-letni Satoru Mikami, który pada ofiara napadu i zostaje zamordowany przez rabusia. Odradza się w innym świecie jako galareta, która zdobywa nowe umiejętności dzięki pożeraniu innych. Jako Rimuru Tempest przemierza swój nowy dom, poznając go oraz zdobywając nowych przyjaciół.

W "Łzach Morza Lazurowego" Rimuru i jego towarzysze dostają zaproszenie na prywatną wyspę od Elmesii, niebiańskiej cesarzowej wielkiego państwa elfów - Magicznej Dynastii Salion. Wypoczynek bohaterów nie trwa jednak długo. Wkrótce pojawia się tajemnicza Yura. Bezkresne Morze Lazurowe będzie stanowić tło nowych niepokojących wydarzeń…