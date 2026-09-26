Światowe gwiazdy u boku Toma Hollanda. O tym filmie mówiło się od lat

"Kończcie XX wiek" - tak na wieść o śmierci Freda Astaire'a w 1987 roku zareagował znany nowojorski krytyk i dziennikarz "Newsweeka", Jack Kroll.

I faktycznie - wraz z odejściem artysty skończyła się pewna niepowtarzalna era. Mimo pojawienia się wielu utalentowanych naśladowców w kolejnych pokoleniach, świat nigdy więcej nie zobaczył tancerza o tak unikalnym wyczuciu rytmu, lekkości i finezji.

Z Nebraski na deski Broadwayu

Frederick Austerlitz urodził się w 1899 roku w mieście Omaha w stanie Nebraska, jako syn austriacko-niemieckich emigrantów. Karierę taneczną zaczął niezwykle wcześnie - miał zaledwie sześć lat. Gdy jego matka dostrzegła ogromny potencjał taneczny u córki Adele, nakłoniła do nauki także syna, przy okazji zmieniając rodzinne nazwisko na bardziej chwytliwe i sceniczne: Astaire.

Fred Astaire za życia kategorycznie sprzeciwiał się powstawaniu jakichkolwiek biografii filmowych na swój temat.

"Nieważne, ile by mi chcieli zapłacić - a propozycje napływają cały czas - nie sprzedam się" - mawiał wprost.

W swoim testamencie gwiazdor wyraźnie zastrzegł, że nie życzy sobie, by kiedykolwiek w przyszłości wykorzystano jego wizerunek w filmie biograficznym. Swoją decyzję tłumaczył krótko: "Robię to, ponieważ nie życzę sobie, by moje życie było przedmiotem błędnej interpretacji, co [gdyby taki film powstał], byłoby nieuniknione".

Hollywood ignoruje wolę gwiazdy

Mimo jednoznacznego stanowiska samego Astaire'a, w 2021 roku studio Sony ogłosiło prace nad filmem biograficznym, w którym w postać legendarnego tancerza i aktora ma wcielić się gwiazda "Spider-Mana", Tom Holland. Wywołało to ogromną falę krytyki i dyskusji w mediach.

Teraz projekt nabiera realnych kształtów, a do obsady dołączyły kolejne wielkie nazwiska. Obok Toma Hollanda na ekranie pojawią się: Margaret Qualley, która zagra Adele Astaire - starszą siostrę Freda i jego pierwszą partnerkę sceniczną z czasów wystawnych show na Broadwayu i londyńskim West Endzie oraz Sabrina Carpenter, która wcieli się w kultową partnerkę taneczną Freda, Ginger Rogers.

Za reżyserię ambitnego projektu odpowiada Paul King, natomiast produkcją zajmują się Amy Pascal i Rachel O'Connor. Reżyser nie ukrywa podekscytowania, ale i skali wyzwania, przed jaką stanął:

"Jestem zachwycony i zaszczycony, że powierzono mi opowiedzenie na dużym ekranie historii Freda Astaire'a i jego pierwotnej partnerki tanecznej - starszej siostry Adele" - mówi Paul King. - "Fred pozostawił po sobie ponadczasowe dziedzictwo tańca w filmach, najbardziej znane ze swojej współpracy z Ginger Rogers, podczas gdy twórczość Adele zaginęła w mrokach historii; w istocie, nie zachował się żaden materiał filmowy z jej tańcem. Filmowe wyzwanie, jakim jest ożywienie tych ikon XX wieku, to wyzwanie, którego nie mógłbym sobie wyobrazić bez Toma Hollanda, Margaret Qualley i Sabriny Carpenter u boku."