Światowa gwiazda kina doceniła Polskę. "Szczególnie się cieszę"

"Tilda Swinton - Ongoing": wyjątkowa wystawa po raz pierwszy w Polsce

Wystawa "Tilda Swinton - Ongoing" jest kolejnym rozdziałem współpracy łączącej wybitną szkocką aktorkę, performerkę i ikonę stylu Tildę Swinton z Malta Festival. W 2025 roku w Poznaniu prezentowano jej performans "Embodying Pasolini", zrealizowany wspólnie z Olivierem Saillardem. Po sukcesie w Eye Filmmuseum w Amsterdamie i w Onassis Ready w Atenach, projekt "Ongoing" trafia do Warszawy.

Tilda Swinton od ponad czterech dekad pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych osobowości współczesnego kina, współpracując z twórcami takimi jak Derek Jarman, Wes Anderson, Sally Potter, Lynne Ramsay, Jim Jarmusch, Pedro Almodóvar, Joanna Hogg czy Luca Guadagnino.

"Tilda Swinton - Ongoing" nie jest klasyczną retrospektywą ani biograficzną opowieścią. To wystawa o twórczych relacjach, współpracy i wzajemnych inspiracjach artystki i otaczających ją osób. Aktorka pozostaje centralną postacią wystawy, ale bohaterami wydarzenia są również artyści, z którymi przez lata współtworzyła filmy, performanse i projekty artystyczne. Wśród nich są: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker, Sandro Kopp i Apichatpong Weerasethakul.

Każda z tych osób współtworzy wystawę. Będzie można tam zobaczyć filmy, fotografie, instalacje, obiekty, materiały archiwalne oraz dzieła stworzone specjalnie na potrzeby projektu.

"Szczególnie cieszę się, że wystawa trafia do Polski"

"Nigdy nie chciałam tworzyć retrospektywy. Interesuje mnie proces, który wciąż trwa. Ongoing to próba ukazania twórczych relacji, które kształtowały - i nadal kształtują - moje życie od ponad 40 lat: rozmów, przyjaźni i wspólnych działań, z których rodzą się filmy i projekty" - wyjaśnia Tilda Swinton.

"Dlatego szczególnie cieszę się, że wystawa trafia do Polski - kraju o niezwykłej historii kina i twórczej odwagi, którego kultura od pokoleń inspiruje artystów na całym świecie. Mam nadzieję, że także tutaj Ongoing stanie się punktem wyjścia do kolejnych rozmów i nowych spotkań, zachęcając początkujących artystów do uświadomienia sobie, że siła tworzenia wyrastającego z przyjacielskiej wspólnoty jest czymś, czego nigdy nie powinniśmy porzucać ani przestać się nią karmić" - dodaje aktorka.

Organizatorem wystawy Tilda Swinton - Ongoing jest Malta Festival.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 18 września 2026 roku do 17 stycznia 2027 roku w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie (dawnej drukarni Polskiej Agencji Prasowej). Adaptację wystawy na ok. 1000 metrach kwadratowych przygotował wielokrotnie nagradzany architekt Maciej Siuda.