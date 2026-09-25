Marina Vlady nie żyje. Francuska gwiazda zagrała w ponad stu filmach

Marina Vlady urodziła się jako Marina de Poliakoff-Baïdaroff 10 maja 1938 roku we Francji i pochodziła z rodziny o rosyjskich korzeniach.

Karierę rozpoczęła już jako dziecko, grając w "Burzy letniej" z 1949 roku. Największą sławę i rozpoznawalność przyniosły jej występy w takich filmach jak "Ape Regina" (reżyseria Marco Ferreri, 1963), "Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem" (Jean-Luc Godard, 1967) czy "Falstaff" (Orson Welles, 1966). Za rolę w pierwszym z wymienionych zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes. W całej karierze zagrała w ponad stu filmach.

Informację o śmierci Vlady podała agencja AFP, powołując się na rodzinę aktorki. Gwiazda odeszła 24 września w swoim domu, otoczona przez najbliższych. Miała 88 lat.

Włodzimierz Wysocki i Marina Vlady: Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Miłość do żony przegrała z nałogiem

Włodzimierz Wysocki i Marina Vlady poznali się w 1967 roku w Moskwie. Wówczas 29-letnia aktorka przyjechała tam, by zobaczyć spektakl Teatru na Tagance, w którym grał jej rówieśnik Wysocki, obiecujący aktor i charyzmatyczny pieśniarz. I choć wówczas spotkali się po raz pierwszy twarzą w twarz, Wołodia zakochał się w niej wcześniej - w chwili kiedy zobaczył ją w filmie "Czarownica" (1956). Vlady również zachwyciła się mężczyzną o głębokim, chropowatym głosie. W przedstawieniu "Pugaczow" niemal zahipnotyzował publiczność. Los sprawił, że po spektaklu znaleźli się na tym samym przyjęciu. Niebawem Wysocki został jej trzecim mężem.

"Dopóki go nie poznałam, byłam przede wszystkim gwiazdą kina. Potem stałam się żoną Wysockiego" - opowiadała. "Zapomniałam o sobie, Wołodia był dla mnie najważniejszy. Przed szaleństwem ratowała mnie jedynie praca" - przyznała aktorka. Wysocki obiecywał, że przyjedzie do niej na stałe do Paryża, ale nie umiał opuścić kochanej, choć tak nieprzyjaznej mu Rosji i nawet po ślubie małżonkowie wciąż żyli osobno.

Ostatecznie uczucie do żony przegrało z alkoholowym nałogiem, w którym rosyjski bard trwał od lat. Zmarł 25 lipca 1980 roku w wieku 42 lat. Siedem lat po jego śmierci Vlady napisała "Wysocki, czyli przerwany lot", bardzo szczerą książkę-list do męża. W kolejnych latach oddawała mu cześć, śpiewając utwory ukochanego.