Zdjęcie Kadr z filmu "Kevin sam w domu" /materiały prasowe

O’Hara przyszła na świat 4 marca 1954 roku w Toronto. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku 20 lat, gdy dołączyła do trupy improwizatorskiej The Second City. Jej mentorką była Gilda Radner, która wkrótce stała się jedną z największych gwiazd nowego formatu telewizyjnego pod tytułem "Saturday Night Live". Opierał się on na serii skeczy komediowych. Kanadyjski oddział The Second City wkrótce stworzył swoją wersję programu pod tytułem "SCTV", w którym O’Hara pojawiała się regularnie. Razem z nią występowali koledzy ze sceny i przyszłe gwiazdy komedii – Andrea Martin, John Candy, Eugene Levy i Harold Ramis. O’Hara opuściła obsadę w 1979 roku. Wróciła do niej na sezon w 1981 roku, gdy format został przejęty przez amerykańską telewizję NBC. Za swoją pracę przy pisaniu skeczy otrzymała nagrodę Emmy.

W 1980 roku O’Hara debiutowała na kinowym ekranie w komedii "Sprawa wagi państwowej". Pierwszą większą rolę zagrała w "Soku z żuka" Tima Burtona. Wcieliła się w Delię Deetz, nowobogacką matkę głównej bohaterki. O'Hara coraz mniej udzielała się w telewizji. Pojawiała się na małym ekranie przede wszystkim przy okazji programów komediowych, często z udziałem jej przyjaciół z The Second City.



Zdjęcie Catherine O'Hara w 1981 roku / NBC / Contributor / Getty Images

Catherine O’Hara. Do dziś mówi do Macaulaya Culkina "synku"

Polscy widzowie znają O’Harę najlepiej jako Kate McCallister, czyli mamę tytułowego bohatera filmów "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Aktorka otrzymała swoją rolę, ponieważ reżyser Chris Columbus podziwiał jej występy w "SCTV". W pierwszym filmie serii miała także okazję zagrać dwie sceny z Johnem Candym, przyjacielem z czasów The Second City. O’Hara powróciła w sequelu, jednak jej rola była mniejsza. Chociaż zdjęcia zostały zaplanowane na trzy miesiące, poprosiła o nakręcenie jej scen w podobnym czasie, by nie musiała "siedzieć i czekać". Zaproponowała nawet, że weźmie za swój występ o wiele mniejszą gażę. Producenci przystali na jej propozycje.

O’Hara zdaje sobie sprawę, że do historii przeszedł paniczny okrzyk "Kevin!", który Kate wydaje z siebie, gdy zdaje sobie sprawę, że zostawiła małego syna samego w domu. Aktorka powtarzała go wielokrotnie w reklamach, skeczach, a nawet w czasie wywiadów, gdy jej rozmówca dzielił imię z pomysłowym chłopcem. W 2014 roku zdradziła także, że wciąż nazywa Macaulaya Culkina, który wcielił się w Kevina, swoim synkiem.

Zdjęcie Catherine O'Hara w 1990 roku / Ron Galella / Contributor / Getty Images

Catherine O’Hara. Największe sukcesy odniosła w ostatnich latach

W ostatnim czasie O’Hara odnosi największe sukcesy w telewizji. W latach 2015-2020 grała jedną z głównych ról w kanadyjskim "Schitt’s Creek" u boku Eugene’a Levy’ego, z którym pracowała jeszcze w The Second City. Wcielili się w majętne małżeństwo Rose, które traci nagle całą swą fortunę. Utrata środków do życia każe im przeprowadzić się do dwupokojowego mieszkania w miasteczku Schitt’s Creek. W dodatku muszą je dzielić z dwójką swoich dorosłych, egoistycznych i nieprzystosowanych do samodzielnego życia dzieci. O’Hara zebrała świetne recenzje jako Moira Rose, dawna gwiazda oper mydlanych. Szósty i finałowy sezon serialu został szczególnie doceniony przez krytyków. Aktorka otrzymała za niego wszystkie możliwe wyróżnienia, w tym Złoty Glob, Emmy i statuetkę Gildii Aktorów.

W 2025 roku O’Harę mogliśmy zobaczyć w dwóch głośnych produkcjach telewizyjnych. Pojawiła się gościnnie w postapokaliptycznym hicie HBO "The Last of Us", w którym wcieliła się w Gail – terapeutkę, która z rozpaczy po stracie męża popadła w alkoholizm. Natomiast w "Studiu", satyrze na przemysł filmowy od Apple TV+, zagrała Patty Leigh – dawną szefową wytwórni i mentorkę głównego bohatera. Obie role przyniosły jej nominację do Emmy. Za występ w "Studiu" ma także szansę na Złoty Glob.

Zdjęcie Catherine O'Hara / Gilbert Flores / Contributor / Getty Images