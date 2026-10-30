Nie żyje Patrick Stewart. Legenda kina miała 86 lat

W wieku 86 lat zmarł legendarny brytyjski aktor Patrick Stewart. Jak poinformowali w oświadczeniu jego najbliżsi, artysta zmarł w środę po krótkiej walce z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego.

Stewart zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny, począwszy od znakomitych ról teatralnych, po występy w uwielbianych seriach, takich jak "Star Trek" czy "X-Men". Na przestrzeni lat aktor wystąpił w kilkudziesięciu produkcjach filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Był również wieloletnim członkiem Royal Shakespeare Company.

Wiadomość o śmierci Patricka Stewarta wstrząsnęła światem kina, który wspomina dziedzictwo aktora, jego charyzmę, osobowość i życzliwość, jaką dzielił się ze swoimi współpracownikami. Artystę pożegnały dziesiątki instytucji kultury, a także aktorzy, reżyserzy i producenci filmowi.

Gwiazdy "X-Menów" żegnają Patricka Stewarta. "Miał serce na dłoni"

Wzruszające słowa pożegnania opublikował w mediach społecznościowych brytyjski aktor Ian McKellen, ekranowy partner Stewarta z serii "X-Men".

"Patrick miał serce na dłoni, dzięki czemu był człowiekiem, na którym można było polegać, którego można było podziwiać - a w moim przypadku - również kochać" - czytamy we wpisie McKellena.

Szef Marvel Studios Kevin Feige w oświadczeniu dla "The Hollywood Reporter" nazwał Patricka Stewarta "znakomitym, ujmującym, ciepłym i hojnym" człowiekiem, którego wewnętrzna siła i powaga budziły nieustający podziw.

"To był prawdziwy przywilej, znać go i pracować z nim. Jego dziedzictwo przetrwa nie tylko za sprawą dekad wybitnych osiągnięć, ale także dzięki wielu osobom, które otoczył wsparciem. Będzie nam go bardzo brakowało" - dodał.

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W instagramowym poście swojego kolegę po fachu pożegnał również filmowy Logan Wolverine, Hugh Jackman. "Straciliśmy jedną z legend sceny i filmowego ekranu. A dla mnie osobiście - wspaniałego przyjaciela i człowieka. Wiele się od niego nauczyłem. Będę za tobą tęsknić, Patrick, do końca życia" - oświadczył australijski aktor.

Świat kina w żałobie. "Straciliśmy legendarnego aktora"

"Patrick należał do grona ikon, co do których byliśmy przekonani, że będą z nami już na zawsze. Dorastałem jako jego fan, a z czasem dostąpiłem zaszczytu bycia jego współpracownikiem i przyjacielem" - pisał Seth MacFarlane, który współtworzył ze Stewartem m.in. "Family Guya" czy "American Dad!".

"Straciliśmy legendarnego aktora, a dla wielu z nas, także i przyjaciela. Cały świat będzie za nim tęsknił" - dodał.

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Stewarta pożegnał również kanadyjski aktor William Shatner, który występował u jego boku w kultowych filmach z serii "Star Trek".

"Kapitan Picard uosabiał to, co w nas najlepsze, tak samo jak człowiek, który się w niego wcielił. Darzyłem go ogromną sympatią i podziwem, podobnie jak jego twórczość. Łączę się w bólu z Sunny i całą jego rodziną. Będzie nam go bardzo brakowało" - napisał.

Jak dowiedzieliśmy się z oświadczenia opublikowanego przez rodzinę Stewarta, aktor zmarł w środę w swoim domu w Los Angeles w otoczeniu najbliższych. Stewart odszedł po krótkiej walce z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego.