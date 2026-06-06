"Caine": spin-off serii "John Wick". Co wiemy?

Fabuła filmu "Caine" będzie nawiązywać do wydarzeń z filmu "John Wick 4" i kontynuować wątek tytułowego bohatera. Za scenariusz odpowiada Mattson Tomlin, który równocześnie pracuje przy "The Batman Part II" Matta Reevesa. Za kamerą spin-offu stanął Donnie Yen, który jest również odtwórcą tytułowej roli. Gwiazdor wcielił się już w tego bohatera w czwartej odsłonie serii.

W obsadzie "Caine'a" znaleźli się także Mason Thames ("Jak wytresować smoka"), Dacre Montgomery ("Stranger Things") czy Rina Sawayama, która ponownie zagra Akirę.

W gronie producentów znaleźli się Basil Iwanyk i Erica Lee z wytwórni Thunder Road, twórca serii "John Wick" Chad Stahelski, Keanu Reeves oraz John Saunders. Na ten moment zdjęcia do filmu realizowane są w Budapeszcie i Hong Kongu.

"Caine": Bill Nighy dołącza do obsady

Jak informuje "The Hollywood Reporter" do obsady dołączyła kolejna gwiazda. Jest nią słynny brytyjski aktor - Bill Nighy. Na razie nie ujawniono jednak, jaką postać zagra.

76-letni aktor nie zamierza przechodzić na emeryturę, a nowy projekt jest tego kolejnym potwierdzeniem. W najbliższych miesiącach będzie można go zobaczyć m.in. w serialu "Ride or Die" u boku Octavii Spencer i Hannah Waddingham czy w filmie "500 mil" Morgana Matthewsa.

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