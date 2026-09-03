Superprodukcję za setki milionów kręcono bez gotowego scenariusza. Twórcy proszą się o klęskę?

W "Avengers: Doomsday" najpotężniejsi superbohaterowie Ziemi z kilku alternatywnych rzeczywistości zmierzą się z Doktorem Doomem (Robert Downey Jr.). W filmie pojawią się nie tylko Mściciele i Fantastyczna Czwórka, ale też przedstawiciele X-Men.

Aktorzy potwierdzają. "Avengers: Doomsday" kręcono bez gotowego scenariusza

Kosztująca setki milionów dolarów produkcja jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Jednocześnie wielu fanów niepokoi się o poziom filmu. W lipcu podcaster John Campea przekazał, że pojawiły się problemy w czasie montażu. "Gdy realizowali zdjęcia, wszystko wyglądało świetnie... A teraz montują i znajdują kolejne problemy" - mówił Campea.

Aktorzy biorący udział w produkcji przyznali z kolei, że film powstawał bez gotowego scenariusza. Sebastian Stan, który wcielił się ponownie w Bucky'ego Barnesa/Zimowego Żołnierza, mówił w sierpniu w wywiadzie dla francuskiego tygodnika "Le Journal du Dimanche", że nie ma "zielonego pojęcia", na jakim etapie są prace nad tym filmem. "Nie mieliśmy scenariusza, po prostu kręciliśmy pojedyncze, luźne sceny. To inny tryb pracy, ciągły i nieustannie ewoluujący proces" - wyznał.

Z kolei w lipcu Rebecca Romijn, która powróciła po latach do roli zmiennokształtnej Mystique z serii "X-Men", przyznała, że nie wie, czy nie wróci jeszcze na plan filmowy. "Scenariusz... nie skończyli go. To była dobra zabawa, ale jeszcze nie wiemy, co będzie dalej. Trzymają wszystko w tajemnicy" - mówiła w czasie Comic-Conu w San Diego.

Reżyserzy "Avengers: Doomsday" stawiają na "improwizację i próby"

Bracia Russo, którzy stanęli za kamerą "Doomsday", a także dwóch poprzednich filmów z serii "Avengers": "Wojny bez granic" i "Końca gry", udzielili wywiadu Associated Press. Potwierdzili informacje o pracach na planie bez ukończonego scenariusza. "Jesteśmy reżyserami, którzy stawiają na improwizację i próby. Chcemy zobaczyć, co aktor wniesie do swej postaci, a czasem pojawiają się oni na planie na kilka tygodni lub dni przed realizacją ich scen. W wielu przypadkach to w tym momencie dzieje się magia" - tłumaczyli.

Kevin Feige, producent i szef Marvel Studios, który stoi za sukcesem Kinowego Uniwersum Marvela (MCU), nazywa kręcenie bez gotowego scenariusza "kreatywną metodą". Historia ma ewoluować na planie i w czasie postprodukcji. Jednak w przeszłości ten system nie sprawdził się przy niektórych produkcjach, między innymi "Kapitanie Ameryce: Nowym wspaniałym świecie", który po długich i drogich dokrętkach został zniszczony przez krytykę.

Oczywiście metoda Feige'ego dawała też pozytywne rezultaty, między innymi w "Iron Manie" z 2008 roku, który rozpoczął MCU. Należy zaznaczyć, że w porównaniu do późniejszych produkcji był to o wiele skromniejszy film. Tymczasem budżet "Doomsday" ma wynosić nawet 400 milionów dolarów, a w głównej obsadzie znalazło się ponad 30 aktorów. Słowa reżyserów raczej nie uspokoją fanów.

Kiedy premiera kolejnych filmów z serii "Avengers"?

Obecnie trwają dokrętki do "Doomsday". Następnie Russo rozpoczną zdjęcia do "Avengers: Secret Wars". Avengers powrócą do kin 18 grudnia 2026 roku. Bez względu na poziom filmu sukces kasowy wydaje się pewny. Analitycy przewidują, że "Doomsday" może zarobić w swój pierwszy weekend nawet miliard dolarów na całym świecie. "Secret Wars" wejdzie do kin 17 grudnia 2027 roku.