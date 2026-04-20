"Avengers: Koniec gry": znowu w kinach... ze zmienioną fabułą?

Nowi Avengersi zadebiutują w kinach już w grudniu. Bracia Russo szykują powrót uwielbianych bohaterów i rozliczenie z multiwersum. Co ciekawe, zanim widzowie zobaczą film "Avengers: Doomsday" w kinach, będą mogli na nowo zapoznać się z "Avengers: Koniec gry". Słowo "na nowo" jest tu kluczowe, ponieważ twórcy zapowiadają zmianę oryginalnej fabuły!

"To jest krytycznie ważne, aby ponownie wypuścić ten film. I rzeczywiście pokażemy go z nowym materiałem, który osadzony jest w historii 'Doomsday', której elementy zostały dodane do 'Avengers: Koniec gry'" - powiedział Joe Russo do widowni Sands Film Festival w Szkocji. "To okazja do zbudowania w bardzo wyjątkowy sposób mostu łączącego 'Koniec gry' z 'Doomsday'."

Na ten moment nie ma informacji, co dokładnie zostanie zmienione w filmie. Wiemy natomiast, że produkcja zadebiutuje w Polsce 25 września 2026 roku!

"Avengers: Doomsday": powracają wielkie gwiazdy

Przypomnijmy, że ostatni film o Avengersach debiutował w 2019 roku, więc uwielbiani bohaterowie powracają po długiej przerwie. Na ekranie wystąpią Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Florence Pugh, Tenoch Huerta, Simu Liu, Sebastian Stan, Letitia Wright, Ebon Moss-Bachrach, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Pedro Pascal, James Marsden i Channing Tatum.

Bracia Russo zapowiadają, że "Avengers: Doomsday" będzie połączone z ich kolejną produkcją, "Avengers: Secret Wars", a oba filmy ostatecznie zakończą fazę multiwersum w MCU. Pierwsza superprodukcja zadebiutuje w kinach już 18 grudnia 2026 roku. "Avengers: Secret Wars" ma zadebiutować rok później - 17 grudnia 2027 roku.

