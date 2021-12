"Summer of Soul": Gwiazdy muzyki w niezwykłym dokumencie

Latem 1969 roku, zaledwie 160 km na południe od Woodstock, w parku Mount Morris (obecnie znanym pod nazwą Parku im. Marcusa Garveya), odbył się legendarny Festiwal Kultury Harlemu. Jego filmowy zapis nie był nigdy wcześniej publikowany i został niemal całkowicie zapomniany - aż do dziś. W "Summer of Soul" debiutujący w roli filmowca Ahmir “Questlove" Thompson (współzałożyciel hip-hopowej grupy The Roots), przypomina o tym niezwykłym wydarzeniu, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.



"Summer of Soul": Laureat Grand Prix Jury na festiwalu w Sundance

Kiedy w lecie 1969 roku na farmie w Bethel w stanie Nowy Jork rozkręcał się Woodstock, na Manhattanie trwał właśnie Harlem Cultural Festival, w którym w ciągu sześciu tygodni wzięły udział największe sławy czarnej muzyki w hołdzie swojemu dziedzictwu, Black Pride i jedności w trudnych czasach. Znalazły się wśród nich Nina Simone, B.B. King, Gladys Knight, Stevie Wonder czy Chuck Jackson.



Reklama

Wideo SUMMER OF SOUL | Official Teaser

Z tym wydarzeniem wiąże się pewnie równie wiele historii i anegdot, co w przypadku Woodstocku. Przez ponad pół wieku zapis tego wyjątkowego święta muzyki leżał w piwnicy pewnego producenta telewizyjnego i dopiero niedawno ujrzał światło dzienne, m.in. za sprawą niestrudzonego Questlove’a. Jak napisał recenzent "Guardiana": "Ten film sprawia, że z ekscytacji możecie zapomnieć, jak się oddycha". I trudno się z nim nie zgodzić.

"Summer of Soul "to nie tylko połączenie filmu muzycznego i dokumentu przybliżającego tamten Festiwal, ale też niezwykłe świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, tak bardzo potrzebnej w niespokojnych czasach. W filmie znalazły się niepublikowane dotychczas występy takich artystów jak: Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension i wielu innych.

Zdjęcie "Summer of Soul" będzie można zobaczyć na specjalnych pokazach w Małopolskim Ogrodzie Sztuki / materiały prasowe

Film został nagrodzony Grand Prix Jury oraz Nagrodą Publiczności na Festiwalu Filmowym Sundance.

Zobacz również:

Kochały się w nim wszystkie dziewczyny. Dlaczego porzucił Polskę?

W obronie golizny! Jeden z największych skandali w historii

Znany aktor pobił reżysera? "Oscarowe samobójstwo"!