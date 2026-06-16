Sukces horroru okazał się przekleństwem dla aktorki. Musiała zmienić nazwisko

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Blair Witch Project" przyniósł jej światową rozpoznawalność i zapisał się w historii kina jako jeden z najważniejszych horrorów wszech czasów. Dla Heather Donahue sukces kultowego filmu okazał się jednak początkiem wielu problemów. Ostatecznie zdecydowała się nawet na zmianę nazwiska, by odciąć się od wizerunku bohaterki ze słynnej produkcji.

Heather Donahue w 2012 roku, spięte włosy, jasne oczy, bordowa bluzka, patrzy w obiektyw na jednolitym tle.
Heather Donahue, 2012 r.Bobby Bank/WireImageGetty Images

Kiedyś Heather Donahue, dziś posługująca się imieniem i nazwiskiem Rei Hance. Świat o niej usłyszał dzięki kultowemu horrorowi "Blair Witch Project", w którym zagrała główną rolę. Niestety udział w filmie przyniósł przykre konsekwencje, a sama aktorka niezbyt przychylnie wypowiada się o reboocie.

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Heather Donahue: dziewczyna z "Blair Witch Project"

Heather Donahue urodziła się 22 grudnia 1974 roku w Pensylwanii. Studiowała aktorstwo na University of the Arts w Filadelfii, a swoją karierę zaczynała od teatru i niewielkich produkcji niezależnych.

W 1997 roku odpowiedziała na ogłoszenie castingowe skierowane do aktorów potrafiących improwizować. Twórcy poszukiwali osób do nietypowego projektu horrorowego. Jak się później okazało, chodziło o "Blair Witch Project".

Film zadebiutował w 1999 roku i szybko stał się prawdziwym fenomenem popkultury. Przy budżecie wynoszącym zaledwie kilkadziesiąt tysięcy dolarów zarobił niemal 250 milionów na całym świecie, stając się jednym z najbardziej dochodowych filmów niezależnych w historii kina.

"Blair Witch Project", nakręcony w stylistyce found footage, opowiadał historię trójki studentów - Heather, Josha i Mike'a - którzy wybrali się do lasów w okolicy Burkittsville w stanie Maryland, by nakręcić dokument o lokalnej legendzie zwanej Blair Witch. Z czasem bohaterowie zaczynają doświadczać coraz bardziej niepokojących i trudnych do wyjaśnienia wydarzeń. Film przeszedł do historii również dzięki jednemu z najbardziej kultowych i przerażających finałów w dziejach horroru.

Młoda kobieta w jasnej czapce i szaliku patrzy przed siebie z wyraźnym niepokojem, stojąc w lesie pośród opadłych liści.
Heather Donahue w filmie "Blair Witch Project"Artisan Entertainment/Courtesy Everett CollectionEast News

W 2000 roku powstał sequel "Księga cieni: Blair Witch 2", a w 2016 "Blair Witch". Żaden jednak nie zdołał powtórzyć sukcesu oryginału.

Heather Donahue zrezygnowała z aktorstwa, zmieniła nazwisko

Mimo gigantycznego sukcesu finansowego Donahue i pozostali aktorzy przez lata twierdzili, że otrzymali groszowe wynagrodzenie, nie mieli odpowiedniej ochrony prawnej i w praktyce stracili kontrolę nad własnym wizerunkiem związanym z marką "Blair Witch".

Sama Donahue wielokrotnie przyznawała, że największym błędem było wykorzystanie w filmie jej prawdziwego imienia i nazwiska.

W 2008 roku zrezygnowała z aktorstwa i zajęła się uprawą medycznej marihuany. Kilkanaście lat później, w 2020 roku, formalnie zmieniła nazwisko na Rei Hance. Jak tłumaczyła w wywiadach, chciała w ten sposób oddzielić własną tożsamość od postaci z "Blair Witch".

W kilku wywiadach Heather Donahue otwarcie opowiadała o depresji i problemach z uzależnieniem od alkoholu. W rozmowie z 2021 roku przyznała, że po latach batalii otrzymała wynagrodzenie za wykorzystanie jej wizerunku w sequelu "Blair Witch". Postanowiła za te pieniądze podróżować po Stanach Zjednoczonych i "upijać się". Jak podkreślała, nie przyniosło jej to ukojenia. Aktorka przez długi czas zmagała się z kryzysem psychicznym.

Kobieta z jasnymi włosami ubrana w fioletowy szal i płaszcz patrzy przed siebie na zewnątrz, z widocznym powiewem wiatru rozwiewającym jej włosy.
Heather Donahue Joe Scarnici/WireImageGetty Images

Heather Donahue o reboocie "Blair Witch Project"

Powstaje nowa wersja "Blair Witch Project" przygotowywana przez Lionsgate i Blumhouse. Heather Donahue ostatnio zabrała głos w tej sprawie. Wyjaśniła, dlaczego nie bierze udziału w nowym projekcie.

"Wydaje mi się, że wokół mojego udziału w reboocie narosło pewne celowe zamieszanie" - napisała Donahue w komentarzu na Facebooku, odnosząc się do niedawnego wywiadu z producentem Jamesem Wanem. "Chcę jasno powiedzieć, że nie uczestniczę w tym projekcie".

Zaproponowana jej umowa wzbudziła poważne wątpliwości dotyczące m.in. praw do jej wizerunku i głosu, możliwości ich wykorzystania w przyszłości, swobody wypowiedzi oraz kwestii finansowych.

"Ostatecznie nie była to umowa, pod którą mogłabym się podpisać. Szczerze życzę wszystkim zaangażowanym powodzenia, ale zachowanie własnej autonomii było dla mnie ważniejsze" - dodała.

Tymczasem James Wan w jednym z ostatnich wywiadów sugerował, że Donahue może dołączyć jako producentka wykonawcza.

"Bardzo zależało nam na tym, by zaangażować ludzi związanych z pierwszym Blair Witch, zdobyć ich aprobatę i oddać szacunek dziedzictwu tego filmu" - powiedział Wan w rozmowie z IndieWire.

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