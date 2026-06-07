Emily Ratajkowski urodziła się w 7 czerwca 1991 roku w Londynie. Jest córką malarza i pisarki. Jej ojciec posiada polskie korzenie. Emily od początku kariery sugerowano zmianę nazwiska na łatwiejsze, ale jak twierdzi - tata poprosił, by tego nie robiła.

Nim zamieszkała w Kalifornii, Emily Ratajkowski wychowywała się w Irlandii i na Majorce. W wieku 14 lat związała się z agencją modelek Ford Models. Równolegle z pracą modelki, kontynuowała naukę, którą zakończyła na szkole średniej. Rozpoznawalność przyniosła jej odważna sesja do magazynu "Treats!".

Ratajkowski zdobyła rozgłos w 2013 roku dzięki występowi w teledysku do utworu "Blurred Lines" Robina Thicke'a. Choć piosenka należała wówczas do największych przebojów, wzbudzała również liczne kontrowersje i była krytykowana za promowanie niewłaściwych wzorców zachowań. Po latach modelka ujawniła, że podczas realizacji klipu miało dojść do niestosownego zachowania ze strony Thicke'a. Jej relację potwierdziła reżyserka teledysku, Diane Martel.

Emily Ratajkowski: kariera filmowa

W 2014 roku Ratajkowski zadebiutowała na kinowym ekranie w filmie Davida Finchera "Zaginiona dziewczyna".

"Była niezwykle dojrzała. Nie była zmanierowana tymi 15 minutami sławy (jakie przyniósł jej teledysk do 'Blurred Lines'). Traktowała wszystko niezwykle poważnie" - Fincher był pełen uznania wobec profesjonalizmu młodej aktorki.

Ratajkowski kontynuowała swoją przygodę z kinem. W kinowej wersji serialu "Ekipa" pojawiła się co prawda tylko w epizodzie, ale w sierpniu 2015 roku na polskie ekrany trafił film "We Are Your Friends", w którym Ratajkowski zagrała już główną rolę kobiecą. Następnie aktorka pojawiła się w serialu "Easy".

Emily Ratajkowski JM HAEDRICH/SIPA East News

Po krótkiej przerwie od aktorstwa, w 2018 roku Emily Ratajkowski pojawiła się aż w czterech produkcjach. Zagrała główne role w thrillerze "Witaj w raju", w którym na ekranie partnerował jej Aaron Paul i komedii romantycznej "Cruise". Oglądaliśmy ją też w sensacyjnym "In Darkness", a także w niewielkiej roli w komedii "Jestem taka piękna", której gwiazdą była Amy Schumer. W 2019 roku zagrała w filmie "Złodziej i oszustka".

W zeszłym roku zagrała drugoplanową rolę w serialu Netfliksa - "Na całego". Wkrótce zobaczymy ją w filmie "Bright Futures" w reżyserii Kevina Braya.

Emily Ratajkowski: burzliwe życie miłosne

W 2018 roku Emily Ratajkowski wyszła za mąż za aktora i producenta Sebastiana Bear-McClarda. W październiku 2020 roku modelka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o tym, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Sylvester Apollo Bear przyszedł na świat 8 marca 2021 roku.

Rok później do mediów trafiły sensacyjne doniesienia o rozstaniu Ratajkowski z Bear-McClardem. Spekulowano wówczas, że miał ją zdradzać.

"Tak, zdradzał ją. On jest seryjnym oszustem. To obrzydliwe. To pies na baby" - przekazał anonimowy informator Page Six

Sama zainteresowana również zabrała głos w sprawie rozstania, ale nie podała powodu.

"Mogę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie byłam singielką. Czuję złość, smutek. Czuję podekscytowanie. Czuję radość. Czuję lekkomyślność. Każdy dzień jest inny, będzie dobrze" - mówiła w rozmowie z "Harper's Bazaar".

"Tak naprawdę chciałam być wybrana. Ciężko mi było iść z kimś na randkę i pomyśleć o tym, jak bardzo ich lubiłam lub nie. Myślałam o tym, jak mnie postrzegają, co to oznacza, czego ode mnie chcieli, co to oznaczało dla mojej samooceny" - dodała.

Ratajkowski podkreśliła w wywiadzie, że jej podejście zupełnie się zmieniło. Po rozstaniu głośno było o jej krótkich, lecz intensywnych relacjach. Wśród nazwisk blisko Ratajkowski pojawiali się m.in. Eric André, Pete Davidson, Harry Styles a nawet Austin Butler.