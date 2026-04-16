Studio zabrało głos w sprawie nowego Jamesa Bonda. "Film nadchodzi"

Nowy film o Jamesie Bondzie powstanie dla Amazon MGM Studios. Rodzina Broccolich, która dotychczas stała za prawami do serii, sprzedała je koncernowi na początku 2025 roku.

Za kamerą nowej superprodukcji stanie Denis Villeneuve, twórca znany z takich hitów jak "Diuna", "Nowy początek" czy "Labirynt". Scenariusz napisze twórca "Peaky Blinders" - Steven Knight. Wciąż trwają poszukiwania aktora, który wcieli się w postać legendarnego agenta.

Nowe wieści o Jamesie Bondzie. "Film powstaje"

Podczas CinemaCon przedstawiciele Amazon MGM Studios nie zamierzali ujawniać, kogo rozważają do roli Jamesa Bonda. Przyznali jednak, że podchodzą do poszukiwań z wielką starannością.

"Wiem, że wszyscy zastanawiacie się, kiedy ogłosimy, kto zagra Jamesa Bonda" - powiedziała Courtenay Valenti, szefowa działu filmowego w Amazon MGM Studios. "Nie ekscytujcie się zbytnio. Wiedzcie jednak, że nie spieszymy się, ponieważ podchodzimy do poszukiwań z dużą starannością i głębokim szacunkiem. To spełnienie życiowego marzenia każdego z nas, aby dostarczyć widzom kolejny rozdział. To także odpowiedzialność, której nie lekceważymy".

"Film nadchodzi i będziemy mieli znacznie więcej do powiedzenia, kiedy nadejdzie odpowiedni moment" - dodała Valenti.

Wśród kandydatów do roli wymienia się m.in. Jacoba Elordiego i Calluma Turnera. Ostatnio media spekulują także o obsadzeniu zaledwie 23-letniego Louisa Partridge'a.