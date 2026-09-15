Studencki Oscar dla Warszawskiej Szkoły Filmowej. "Znak, że jestem na dobrej drodze"

Brązowy Student Academy Award dla filmu "Kamathipura Express" z Warszawskiej Szkoły Filmowej

To wielki sukces studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. 14 września film "Kamathipura Express" w reżyserii Leona Korzyńskiego zdobył Brązową Statuetkę Student Academy Award - jedno z największych wyróżnień dla twórców krótkich metraży na całym świecie. Zdobywcy Studenckich Oscarów kwalifikują się do walki o Oscara w kategorii filmu krótkometrażowego.

- Dobry wieczór! Nie przygotowałem się na tę chwilę, ale jestem ogromnie wdzięczny, że mogę tu być. To dla mnie zaszczyt. Chciałbym podziękować całej mojej ekipie, wszystkim moim przyjaciołom, całej mojej rodzinie i mojej szkole. Myślę, że wszyscy jesteśmy na dobrej drodze i w dobrym miejscu, a to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Teraz czas na kolejne wyzwania - mówił reżyser Leon Korzyński, odbierając nagrodę w Toronto.

- To dla mnie ogromna lekcja pokory, ale jednocześnie znak, że jestem na dobrej drodze - że warto się jej trzymać i konsekwentnie nią podążać. Wierzę, że za kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat przyjdzie ten prawdziwy, duży Oscar. Ale przecież nie chodzi wyłącznie o nagrody. Najważniejsze jest opowiadanie historii, w które głęboko się wierzy - takich, przy których serce zaczyna bić trochę szybciej - dodał w rozmowie z Interią.

Studencki Oscar dla Warszawskiej Szkoły Filmowej materiały prasowe

"Kamathipura Express" opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbaju, który odnajduje sens i miłość u boku Sapny, nastoletniej tancerki uwięzionej w biedzie i rodzinnych długach. Gdy ojciec dziewczyny próbuje sprzedać ją do domu publicznego, para podejmuje desperacką próbę ucieczki przez Indie. Ich podróż staje się opowieścią o zaufaniu, wolności i cenie, jaką trzeba zapłacić za wybór drugiego człowieka.

Student Academy Awards: najważniejszy na świecie konkurs dla studentów

Student Academy Awards to najważniejszy na świecie konkurs dla studentów szkół filmowych, organizowany przez Academy of Motion Picture Arts and Sciences - tę samą instytucję, która od blisko stu lat przyznaje Oscary. W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Robert Zemeckis, Spike Lee czy Pete Docter, a dla wielu twórców Studenckie Oscary stały się początkiem międzynarodowej kariery.