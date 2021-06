"Striptiz": Najgorszy film w historii?

"Nie żałuję nakręcenia tego filmu. Traktowano mnie za to, jak osobę molestującą dzieci, ale trudno" - mówił po latach reżyser Andrew Bergman o "Striptizie". Produkcja uznawana jest dziś za jedną z najgorszych w historii kinematografii. Zakończyła jego karierę, a dla wcielającej się w główną rolę Demi Moore okazała się początkiem złej passy. 23 czerwca 2021 roku mija 25 lat od premiery niesławnego filmu.

Demi Moore w scenie ze "Striptizu" /Comedy Partners/Courtesy Everett Collection /East News

Reklama

"Striptiz" był adaptacją bestsellerowej książki Carla Hiaasena z 1993 roku. Opowiadała ona o Erin, samotnej matce i byłej agentce FBI, która - by związać koniec z końcem - zostaje tancerką egzotyczną. Podczas jednego ze swoich występów kobieta zostaje zaatakowana przez pijanego widza. W jej obronie staje obecny w klubie kongresmen. Wkrótce Erin dowiaduje się, jak bardzo niebezpieczny i bezwzględny jest człowiek, który pomógł jej wyjść z opresji.

Reklama

Prawa do książki zostały szybko nabyte przez Castle Rock Entertainment. Reżyserem i scenarzystą został Andrew Bergman. Był on uznanym twórcą, który rozpoczął karierę na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Napisał wówczas scenariusz komediowego westernu, który stał się podstawą "Płonących siodeł" Mela Brooksa. Przez lata podpisał się pod tekstami do kilku popularnych filmów, między innymi "Fletcha" z Chevym Chase'em w roli głównej. W latach dziewięćdziesiątych zaczął także stawać za kamerą. Spod jego ręki wyszły m.in. "Miesiąc miodowy w Las Vegas" i "Dwa miliony dolarów napiwku".

Bergman i producenci widzieli w roli głównej Demi Moore. Aktorka była wtedy w szczytowym momencie swojej kariery. Dzięki występom w "Duchu" Jerry'ego Zuckera i "Ludziach honoru" Roba Reinera zapewniła sobie przychylność krytyków. Z kolei gorzej przyjęte przez recenzentów, ale uwielbiane przez widzów "Niemoralna propozycja" Adriana Lyne'a i "W sieci" Barry’ego Levinsona, uczyniły z niej jedną z najpopularniejszych ówczesnych gwiazd. Przekładało się to także na jej zachowanie. Moore uchodziła za divę, wymagającą nie tylko wysokiej gaży, ale także dostosowania planu do jej potrzeb - między innymi obecności jej pokaźnej świty.

Demi Moore: Nikt się tak nie rozbierał 1 / 18 Jednym z pierwszych filmów Moore (miała wówczas 23 lata) były słynne "Ognie świętego Elma" (1985) Joela Schumachera, opowiadające o grupie przyjaciół z college'u, którzy wkraczają w dorosłe życie. Aktorce towarzyszyły na planie inne młode gwiazdki, m.in. Emilio Estevez. Źródło: AKPA udostępnij

"Czy Demi jest najzabawniejszą osobą na świecie? Nie. Czy ten film powstałby bez jej udziału? Prawdopodobnie nie" - przyznał Bergman. - "Żadna ze znanych mi gwiazd nie chciała się rozebrać przed kamerą, a ja nie zamierzałem kręcić telewizyjnej wersji 'Striptizu', w której ludzie biegaliby w strojach kąpielowych". Zanim ostatecznie zaangażowano gwiazdę "Ducha", pojawił się inny problem. Moore byli także zainteresowani producenci filmu "G.I. Jane" (w nim też ostatecznie zagrała), który miał wyreżyserować Ridley Scott. Jasne było, że aktorka zdecyduje się przyjąć rolę, która okaże się lepiej płatna. Stanęło na "Striptizie". Moore otrzymała za niego zawrotną kwotę dwunastu i pół miliona dolarów, co uczyniło ją najlepiej opłacaną kobietą w Hollywood.