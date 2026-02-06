"Czas apokalipsy": Marlon Brando otrzymał za występ gigantyczną kwotę

W latach 70. jego nazwisko Brando było jak pieczęć jakości i magnes na widzów. Coppola chciał, by postać Kurtza była zwieńczeniem całej podróży w mrok - bohaterem, który pojawia się późno, ale zostawia największy ślad.

Marlon Brando zarobił za swoją rolę w "Czasie Apokalipsy" niemałą fortunę. Wliczając zyski z dystrybucji kinowej i telewizyjnej łącznie otrzymał około 10 milionów dolarów, dzięki czemu został najlepiej zarabiającym aktorem 1979 roku.

Choć produkcja była dostatecznie wyczerpująca przez długie zdjęcia i problemy logistyczne, zakładano, że przyjazd tak doświadczonej gwiazdy jak Brando przyniesie pewnego rodzaju ulgę. Było jednak całkowicie na odwrót.

Na planie wyszło na jaw, że aktor nie przeczytał scenariusza, co zwiastowało ogromne problemy z realizacją scen. Coppola musiał więc zrobić rzecz niemal komiczną w swojej desperacji - zaczął tłumaczyć Brando, kim tak naprawdę jest Kurtz i o co chodzi w całej historii.

Desperacja na planie. Brando był kompletnie nieprzygotowany

"Czas apokalipsy" jest luźno inspirowany "Jądrem ciemności" Josepha Conrada. Coppola liczył, że Marlon Brando odnajdzie w Kurtzu filozofię i moralny ciężar tej opowieści. Skoro jednak aktor nie zaznajomił się z opowieścią, reżyser na wszelkie sposoby próbował uratować sytuację - opowiadał, streszczał, wprowadzał w klimat, a według krążących relacji z planu musiał nawet czytać fragmenty powieści Conrada, by Brando zrozumiał, kim jest jego bohater. Choć brzmi to jak absurd, tak to właśnie wyglądało.

Kolejnym problemem okazała się waga aktora, która nie odpowiadała wizji Coppoli. Kurtz miał być mitycznym demonem wojny, figurą z koszmaru, człowiekiem, którego sama obecność w kadrze działa jak groźba, jednak ówczesny wygląd Brando odbiegał od tych wyobrażeń.

Ostatecznie postawiono rozwiązać to filmowym sposobem - użyciem świateł i cieni. Coppola próbował ukazać aktora w tajemniczy sposób, wyłaniającego się i znikającego w mroku. Dzięki temu postać nabrała hipnotyzującego, dziwacznego i zagadkowego klimatu, który ostatecznie przypadł widzom do gustu. Warto jednak pamiętać, że było to zbiegiem okoliczności i konsekwencją konieczności ratowania sytuacji.

Kurtz w wydaniu Brando mówi spokojnie, czasem jakby od niechcenia, ale w tym spokoju jest groza. To nie jest klasyczny złoczyńca. To człowiek, który widział zbyt dużo i przestał uznawać normalne zasady. Mimo że aktor pojawił się całkowicie nieprzygotowany, po raz kolejny udowodnił, że jego talent jest nie do podrobienia.

