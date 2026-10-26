Nowa platforma streamingowa Cinobo wchodzi na polski rynek

- Mogę sobie wyobrazić waszą reakcję, kiedy otrzymaliście zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Kolejna platforma streamingowa? Przecież nie potrzebujemy następnej! - żartowała podczas warszawskiej konferencji prasowej Dafni Bechtsi, założycielka Cinobo. I trudno odmówić jej racji.

Na coraz bardziej zatłoczonym rynku VOD, zdominowanym przez globalnych gigantów, ciężko dziś znaleźć miejsce dla kolejnego gracza. Twórcy Cinobo przekonują jednak, że ich propozycja jest odpowiedzią na problem, którego największe platformy dotąd nie rozwiązały: ograniczonej dostępności ambitnego, niezależnego kina z całego świata.

Historia Cinobo rozpoczęła się w Grecji w 2020 roku, choć jej korzenie sięgają znacznie dalej. Dafni Bechtsi dorastała wśród kaset VHS, w wypożyczalniach wideo prowadzonych przez ojca, który z czasem stworzył największą tego typu sieć w kraju. Jak wspomina, największą magię kina odkrywała nie tylko podczas oglądania filmów, ale również w chwilach, kiedy pracownik wypożyczalni polecał klientowi nieznany tytuł, zapewniając, że może on odmienić jego życie.

Zanim zdecydowała się stworzyć własną platformę, pracowała nad doktoratem z biologii i badaniami nad ograniczeniem transmisji malarii. Ostatecznie porzuciła karierę naukową, by poświęcić się rozwiązaniu zupełnie innego problemu.

- Nie mogłam zrozumieć, jak to możliwe, że oglądam na festiwalu wspaniały film, a po powrocie do domu nie jestem w stanie nigdzie go znaleźć. Nie mogę nawet polecić go znajomym, bo nie mają możliwości, żeby go zobaczyć - opowiada Bechtsi. - Kino niezależne z całego świata potrzebowało swojego domu.

Tak narodziło się Cinobo, które z niewielkiego przedsięwzięcia tworzonego początkowo przez dwie osoby rozwinęło się w rozpoznawalną w Grecji platformę dla miłośników kina. Jej ambicją jest nie tylko udostępnianie wartościowych filmów, ale również popularyzacja artystycznego kina.

- Chcemy obalić przekonanie, że kino niezależne jest dla nielicznych. Historie opowiadane przez twórców z najróżniejszych zakątków świata są zbyt ważne, by pozostawały ukryte przed publicznością - podkreśla założycielka platformy.

Tysiąc tytułów wybranych spośród dwudziestu tysięcy

Podobną filozofię wyznaje Marcin Pieńkowski, który odpowiada za rozwój Cinobo w Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty nie ukrywa, że propozycja stworzenia polskiej odsłony platformy była dla niego naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności.

- Kino zawsze było moją pasją, moją miłością. Nigdy nie chciałem zostać reżyserem czy aktorem. Zawsze chciałem dzielić się tym, co obejrzałem - mówił Pieńkowski. - Kiedy usłyszałem o Cinobo, pomyślałem, że to platforma, którą sam chciałbym subskrybować - dodaje.

Przez osiem miesięcy polski zespół analizował katalogi ponad stu dystrybutorów i agentów sprzedaży z całego świata. Przez ręce selekcjonerów przewinęło się około 20 tysięcy tytułów. Spośród nich wybrano blisko tysiąc filmów i seriali, które mają być dostępne w momencie uruchomienia serwisu.

- Każdy film z katalogu Cinobo coś znaczy i znalazł się tam z określonego powodu. Wybieraliśmy tytuły, które mają coś do powiedzenia, są odważne, świeże, prowokacyjne. Ale nie zapominaliśmy również o inteligentnej rozrywce - tłumaczy Pieńkowski.

W ofercie znajdą się zarówno klasyka światowego kina, jak i współczesne produkcje, dokumenty, animacje, seriale oraz filmy, które mimo sukcesów festiwalowych nie doczekały się w Polsce szerokiej dystrybucji. Twórcy zapowiadają największą kolekcję filmowej klasyki w polskim streamingu, a także bogaty wybór produkcji nagradzanych na najważniejszych festiwalach, w tym aż 26 zdobywców Złotej Palmy w Cannes.

Łącznie katalog ma obejmować dzieła około 600 reżyserek i reżyserów z 60 krajów. Widzowie będą mogli odkrywać twórczość takich autorów jak Michael Haneke, Wong Kar-wai, Xavier Dolan czy Andrzej Żuławski. Pojawią się również specjalne przeglądy filmografii uznanych twórców, kino polskie i cotygodniowe premiery. Pełną listę tytułów poznamy w dniu uruchomienia platformy.

Ważną częścią Cinobo ma być sposób prezentowania oferty. Zamiast bezosobowego katalogu i rekomendacji opartych wyłącznie na algorytmach twórcy proponują kuratorskie kolekcje, zestawienia tematyczne i możliwość poszukiwania filmów choćby według nastroju.

Streaming, który wspiera kina

Najbardziej nieoczywistym elementem działalności Cinobo jest jednak jego bliski związek z tradycyjną dystrybucją kinową. W Grecji platforma rozwinęła własną działalność dystrybucyjną, a także zaangażowała się w ratowanie i modernizację kin. Dzięki tym działaniom udało się ocalić przed zamknięciem cztery obiekty, a sześć poddano renowacji. Platforma zaczęła również finansować swoim abonentom bilety na wybrane seanse, zachęcając ich do regularnych wizyt w kinach.

Podobny model ma funkcjonować w Polsce. W ramach programu Cinobo Pass subskrybenci otrzymają dostęp do bezpłatnych biletów na wybrane filmy prezentowane w kinach partnerskich. Na początek do projektu przystąpiło 14 kin studyjnych z całego kraju, a ich sieć ma być sukcesywnie rozbudowywana.

Liczba dostępnych wejściówek zależeć będzie od aktualnego repertuaru i współpracy z dystrybutorami.

- Zakładamy, że będą to około trzy bilety do kina miesięcznie, ale w niektórych tygodniach będzie można wybrać się na seans nawet kilka razy - wyjaśnia Konstancja Sawicka z polskiego zespołu Cinobo.

Koszty biletów pokrywać będzie platforma, rozliczając się z kinami i dystrybutorami. Twórcy podkreślają przy tym, że zamierzają respektować tradycyjne okna dystrybucyjne, a więc okres, w którym film pozostaje dostępny wyłącznie na dużym ekranie.

Widzowie współtwórcami platformy

Trzecim filarem Cinobo, obok selekcji filmów i współpracy z kinami, ma być społeczność użytkowników. Platforma umożliwi ocenianie i recenzowanie oglądanych tytułów, tworzenie własnych list oraz dzielenie się rekomendacjami. Co więcej, widzowie mają mieć rzeczywisty wpływ na kształt katalogu.

Jeszcze przed oficjalnym startem serwisu jego polski zespół zaprosił internautów do wskazywania filmów, reżyserów i gatunków, których najbardziej brakuje im w krajowym streamingu. W ciągu kilku tygodni na ten apel odpowiedziało około sześciu tysięcy osób. Wśród propozycji pojawiały się zarówno popularne tytuły, jak i niezwykle niszowe dzieła kina autorskiego. Zgłaszane propozycje nie pozostaną jedynie ankietowymi odpowiedziami.

- Nasi przyszli subskrybenci będą współautorami tej platformy. Jeśli chcą zobaczyć filmy konkretnego twórcy, zrobimy wszystko, żeby je zdobyć i pokazać - podkreśla Marcin Pieńkowski.

Platforma streamingowa Cinobo rusza w Polsce 3 listopada 2026 roku materiały prasowe

Cinobo wystartuje w Polsce 3 listopada

Serwis Cinobo ma być dostępny za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne i Smart TV. Wszystkie produkcje mają być oferowane z polskimi napisami, na razie bez polskiego lektora. Szczegóły dotyczące warunków subskrypcji można znaleźć na stronie platformy.

Czy na tak nasyconym rynku znajdzie się miejsce dla kolejnej platformy streamingowej? Twórcy Cinobo wierzą, że kluczem do sukcesu nie jest coraz większa liczba dostępnych tytułów, lecz umiejętność ich wybierania i podpowiadania widzom, co naprawdę warto zobaczyć.