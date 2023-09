Strajk scenarzystów: Ustalono termin wznowienia rozmów z producentami

W czwartek 14 września 2023 roku od producentów wyszła informacja, że wraz z Gildią Scenarzystów "szukają dogodnego terminu spotkania w następnym tygodniu".

"W środę 13 września WGA (Gildia Amerykańskich Scenarzystów) nawiązała kontakt z przedstawicielami AMPTP i poprosiła o spotkanie, by negocjacje ruszyły naprzód. Zgodziliśmy się i pracujemy nad ustaleniem terminu spotkania w następnym tygodniu. Wszystkie organizacje wchodzące w skład AMPTP są zaangażowane i chętne do osiągnięcia sprawiedliwej umowy, i chcą pracować z WGA w celu zakończenia strajku" - czytamy w oświadczeniu.

Zdjęcie Fran Drescher podczas pikiety w Los Angelses 13 września 2023 roku / Momodu Mansaray / Contributor / Getty Images

Jak zaznacza serwis "Deadline", wznowienie negocjacji scenarzystów i producentów ma miejsce po informacjach o "wewnętrznych tarciach" między włodarzami wytwórni filmowych i szefami serwisów streamingowych. Wpływ na członków AMPTP miało także wystąpienie Fran Drescher, przewodniczącej Gildii Aktorów Scenicznych, która dzień wcześniej zaatakowała "chciwych" szefów i zatrudnione przez nich firmy PR-owe.

W zeszłym tygodniu pojawiły się nieoficjalne informacje, że pomimo jednolitego stanowiska przedstawicieli wytwórni i serwisów streamingowych, część z nich prywatnie wyrażała "chęć i pragnienie do wypracowania porozumienia, które w zadowalający sposób odniesie się do problemów scenarzystów".

WGA strajkuje od 2 maja 2023 roku. 14 lipca dołączyła do niej Gildia Aktorów Scenicznych. To pierwszy raz od 1960 roku, gdy oba związki zawodowe protestują w tym samym terminie. Z powodu strajków wstrzymano prace nad większością filmów, seriali i programów telewizyjnych realizowanych w Stanach Zjednoczonych. By podjąć pracę lub ją promować, przedstawiciele gildii muszą otrzymać od niej pozwolenie.