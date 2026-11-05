"Wygrać marzenia" jest przejmującą historią z wątkiem romantycznym, w którą zostały wplecione wątki sportowej rywalizacji i przełamywania własnych słabości. Główny bohater Maks (Józef Pawłowski) jest wielką, znaną na całym świecie gwiazdą snowboardingu. Wygrywa kolejne już zawody Pucharu Świata, kibice szaleją, a w mediach powstaje prawdziwa burza.

"Wygrać marzenia": opowieść o przełamywaniu słabości i walce o marzenia

Jego błyskotliwą karierę przerywa nagła kontuzja. Chłopak traci wszystko - sport, który kochał, sponsorów, menedżera i dziewczynę. Sens życia odzyskuje dopiero dzięki pochodzącej z Chin pianistce Shu Young (Selina Lo). To ona motywuje go, by zawalczył o swoje marzenia. Maks wraca więc do rodzinnej miejscowości w Tatrach, gdzie pod okiem Józefa (Mirosław Baka), swojego ojca i pierwszego trenera, rozpoczyna nietypowe przygotowania do zawodów ostatniej szansy. Podczas tej arcyważnej imprezy przyjdzie mu się zmierzyć z dawnym przyjacielem, a teraz głównym rywalem - Antonim "Tonym" Szmitem (Sebastian Fabijański). W realizacji celu, którym jest wyjazd na olimpiadę, Maksa wspierają m.in. jego matka Maria (Małgorzata Kożuchowska) oraz kolega ze szkoły Janek (Piotr Bondyra).

Poza wymienionymi gwiazdami w obsadzie produkcji znaleźli się również Joanna Opozda, Piotr Żyła, Andrzej Grabowski, Mariusz Czerkawski, Olaf Lubaszenko, Maciej Musiał, Piotr Garlicki, Magdalena Stużyńska, Krzysztof Kiersznowski i Henryk Gołębiewski.

Film wyreżyserował Piotr Fiedziukiewicz, a autorami scenariusza są Sebastian Staszewski, Jarosław Stróżyk i Marcin Mastalerek.

"Wygrać marzenia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Wygrać marzenia" zostanie wyemitowany dziś, 5 listopada o godz. 22:55 w Polsacie.

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